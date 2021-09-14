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哈士奇玩水太嗨躺河邊叫不醒 網友笑：漂流遇難嗎？
喜歡出門玩是許多毛小孩的天性，有時在外面玩得太高興，賴著不走也是常有的事。最近一位日本網友，就分享他家哈士奇在外頭太舒服，一點都不想回家的照片。
根據日本媒體「Hint-Pot」報導，日本twitter網友「HuskyNoix」最近分享，表示他最近帶著一歲的哈士奇「Noa」到河邊玩，一開始Noa還小心前進，似乎對河川上不太熟悉。不過好奇心十足的他，很快就玩開了。
玩累的了Noa，就回到岸邊趴著休息。HuskyNoix本來以為他還會繼續下水，沒想到Noa就這麼在河邊睡著，連要回去了都還沒醒來。看著這畫面，不禁讓HuskyNoix苦笑表示就像「被打上岸的哈士奇」一樣。
川に打ち上げられたハスキー🐶 pic.twitter.com/lFtQORKvNx— husky_noix (@HuskyNoix) August 2, 2021
網友們也紛紛回應「走到倒下的感覺」、「太可愛了吧」、「好想撿回家喔」、「完全就是被打上岸，太舒服了吧」、「居然在那種地方睡著」、「好像美人魚」、「好可愛的美汪魚」、「遇難漂流到無人島的樣子」、「又涼又舒服」、「一副玩累了的表情」、「根本像影劇裡被打上岸的樣子」、「能拿下電影大獎的演技」、「簡直是漂流犬」。
たぷたぷ唇！👄そこで寝てはいけません‼️🙅🏻♀️ pic.twitter.com/QrueZjjiZ1— husky_noix (@HuskyNoix) September 11, 2021
兄弟げんか pic.twitter.com/WczlaRWDQe— アンチョビ (@kmtme) September 5, 2021
お盆だから先代ロキくん🎥🐶🌟— husky_noix (@HuskyNoix) August 15, 2021
ロキおおきくてふかふか🥰💗
夜中ノアがなんだかキョロキョロしてたけど、ロキが遊びに来てくれてたのかな〜😌💓🍆 pic.twitter.com/XbAPiskIga
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