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拉布拉多眼睜睜看玩具解體 「眼神死」哀怨表情引話題

聯合新聞網 / 綜合報導
喜歡咬東西的ルナ。圖取自推特
喜歡咬東西的ルナ。圖取自推特

日本一名網友飼養了一隻喜怒寫在臉上的拉布拉多「ルナ」，有天ルナ以為牠的玩具壞了，嘴角下垂露出失望不悅的表情，但那個玩具其實是可拆解的，但天真的ルナ不知情，坐在原地鬧情緒；這支推特上的影片已有超過346萬人次觀看。

ルナ小時候喜歡亂咬東西，在換牙時期，家裡的所有東西都被咬遍，像是電器的遙控都被咬壞，桌椅也都傷痕累累。1歲以後亂咬家具的癖好漸歇，改成喜歡咬玩具。

飼主還原當天的事件原委，指那個玩具當中有馬達，會自己轉動，因為已經被玩很久了，處於隨時會被分解的狀態。ルナ一邊玩一邊啃咬時，玩具就解體了，ルナ以為它壞掉了。

飼主說，在這之前ルナ玩得相當開心，但玩具解體後形狀改變，變得不能玩了，與其說是生氣，ルナ的表情比較接近震驚、受到打擊。當主人把玩具裝回原狀時，ルナ非常興奮，一直跳動，腳蹬個不停，彷彿催促趕快把玩具給牠讓牠繼續玩。

ルナ是一隻相當親人的狗狗，平常在主人經營的針灸診所當店狗，遇到熟客上門，會搖著尾巴跑跳著前往迎接；客人要回去時，會坐在門口送客。客人都相當喜歡ルナ，把牠當作一個小明星。

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