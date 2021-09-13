【寵物健康我守護‧徵文佳作】蔡語彤／與妳的初次看診

寵物小檔案： 品種：黑貓，米克斯 名字：墨墨 年齡：3歲半

文／蔡語彤

還記得那是一個陽光正好的夏日午後，我坐在泳池畔等弟弟下課，濕熱的空氣伴隨者水花四濺的聲音，教練們的哨音此起彼落，我感到頭昏腦脹，決定到外頭透透氣。正當我起身準備離開時，一旁母親的電話突然響起，正是這通電話讓我遇見了妳，也才會有了後面這段令我有點心疼的小故事。

初次看見妳是在一個夏日的傍晚，那時你尚小。幾天前，妳無助的在擁擠的馬路上被母親的朋友看見，好心的她將妳送到熟悉的動物醫院，並詢問我們是否有意願領養妳，這段過程並不怎麼曲折離奇，卻牽起了我們與妳的美好緣分。

大大的耳朵還有與妳烏黑毛色形成強烈對比的那兩道白眉，是我對妳的第一印象，妳用帶著驚慌的眼神看著我們，在我們試著輪流抱妳時，也乖乖的任憑我們擺布。在我們「就決定是妳了」之後，跑完一切流程手續，便開心的帶你回家。

也許是換了新環境的關係，一開始的你看起來總是有點害怕，好在沒過幾天妳便展現了「初生之犢不畏虎」的精神，跑上跑下的，完全沒在怕。雖說妳依舊有點怕生，但面對熟悉的人，妳已經敢頤指氣使或偶爾撒撒嬌。

圖／作者提供

正當我們覺得一切已經步入正軌，妳已經完全融入我們之時，妳原本已經沒幾根毛的白眉上卻開始出現紅紅的小傷口。觀察研究後，我們確認那些傷口是妳自己抓出來的，妳以前就會用後腳抓癢，但不知道為甚麼最近總是抓得比較大力。起初我們以為是妳的臉不乾淨，讓妳覺得癢，便每天固定幫你擦臉，發現並未改善後便決定求助醫生。

帶妳看診總是令我心痛，從進籠一直到抵達醫院，妳的哀號從未停歇，聲聲撕裂著我的心。進入診間一開籠放妳出來，妳四下張望了一下便跳上窗戶的邊框，費了好大一番功夫才把妳弄下來。醫生看了妳的臉之後並未發現任何黴菌等等的感染，便猜測也許只是妳個人的習慣，要我們再多觀察、注意。歷經一番波折回家後，妳著急地出籠，回到熟悉的地方妳似乎安心了不少。

在這之後，妳的傷口還是在眉毛上停留了好一陣子，我們試過出手阻止妳抓它，但妳依舊時常不由自主的舉起妳的後腳跟。眼看效果不佳，我們便改以口頭勸導的方式好好跟妳說。也不知道是妳聽懂了，還是抓著抓著覺得沒趣了，約莫一個多月，妳眉上的傷口不復存在。現在的妳仍舊會抓癢，但不再會用力過猛。每每見著妳那兩道彎彎的白眉，總能喚起我的記憶，想起這段初次陪妳看診的珍貴回憶。