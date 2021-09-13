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【寵物健康我守護‧徵文佳作】豬隊友／地上有血腳印…旺旺的「穿鞋」狗生

聯合新聞網 / 台北訊
14歲的旺旺後腳已癱瘓。圖／作者提供
14歲的旺旺後腳已癱瘓。圖／作者提供

《聯合新聞網》攜手《讀創故事》、《聯合數位文創貓美術館》和《法國皇家寵物食品》舉辦的「寵物健康我守護」有獎徵文，9/9已公布得獎名單，入選作品將陸續刊登於本網。

寵物小檔案：

品種：黃金獵犬

名字：旺旺

年齡：15歲

文／豬隊友

旺旺有先天的『髖關節發育不全』，當牠一歲左右時，帶牠出門散步發現牠的後腳抬不高，會一直磨擦地面，導致趾甲斷裂出血、腳底肉墊破皮流血，步道地磚上還有牠的血腳印，看了很心疼。

那次之後，旺旺就開始了牠的穿鞋狗生，在台灣很少會有大型犬穿鞋，所以牽著牠走在路上，可以接收到各式各樣的異樣眼光和冷嘲熱唪，其實換個角度想，狗狗的腳底和人一樣也是肉做的，怕滾燙的柏油路，也怕踩到尖利物品，為什麼看到狗狗穿鞋會覺得是一件很不合理很不應該發生的事情？

時間過得很快，旺旺的髖關節在牠快14歲時癱瘓了，旺旺在7歲時醫生就判定牠的髖關節約在9歲時會癱瘓，自從聽過醫生判定後就特別重視旺旺的髖關節保養，所以讓牠的髖關節癱瘓時間延後很多年，癱瘓後就開始了他的穿鞋、後腳又被人提著走的狗生，接收更多異樣眼光了。

若有養大型犬且狗狗髖關節已開始退化的飼主，請注意：

1. 不要讓狗狗爬山、爬坡

2. 不要爬樓梯

3. 不要跳上跳下（例：跳上車、跳沙發、跳床...等）

4. 不要讓狗狗奔跑

5. 運動散步時間不要太久

6. 可請醫師推薦食用的關節保養品

11歲的旺旺。圖／作者提供
11歲的旺旺。圖／作者提供

大型犬還有一個需特別注意的致命疾病『胃扭轉』，這是7歲以上較高齡的大型犬很容易發生的疾病。

旺旺9歲時胃扭轉了！緊急送醫手術了3小時，還好上帝沒收牠，讓牠可以繼續和我們一起生活，雖然這次手術醫生有做了胃固定手術，但並非可以完全避免胃扭轉再次發生。

旺旺15歲發生了第二次胃扭轉，因已高齡、後腳癱瘓且常因關關節疼痛吃不下飯，醫生建議安樂，不要再讓牠承受這次的大手術，因手術後復原期他會更痛苦，聽了醫生建議，旺旺那天後就去當無病無痛的小天使了。

『胃扭轉』網路可以查到很多相關資訊，以下是我的經驗：

1. 盡量避免讓狗狗一次吃進或喝進大量食物或水（可少量多餐）

2. 盡量讓狗狗慢慢吃飯（可利用慢食碗）

3. 用餐後避免讓狗狗運動或玩耍翻滾等的大動作

4. 醫生建議將飯碗放在地上讓狗狗進食，不要將飯碗墊高

狗狗是家人是朋友是最好的陪伴者，牠們很善良很單純，若你不喜歡請遠離牠不要去傷害牠驅趕牠，若你喜歡牠請愛護牠請給牠一個溫暖的家。

55天的旺旺。圖／作者提供
55天的旺旺。圖／作者提供

手術 寵物

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