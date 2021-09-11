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台灣目前最夯的狗是誰？網狂指「牠」：乖又不會亂叫

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人覺得柴犬很乖、不會亂叫、不會咬人，但個性相當固執。 圖／ingimage
不少人覺得柴犬很乖、不會亂叫、不會咬人，但個性相當固執。 圖／ingimage

近年來寵物盛行，許多人家中都有養「毛小孩」，不僅能陪伴我們，可愛的模樣更能療癒人心，加上疫情期間多待在家，更造就了寵物經濟蓬勃，逆勢增長。近來有網友好奇目前最夯的狗是不是「柴犬」，馬上引起網友熱議。

一名網友在PTT女孩版以「現在最夯的狗是柴犬嗎？」發文，他表示最近很常看到柴犬的新聞或是網路短片之類的，回想以前最夯的狗好像是貴賓或是馬爾濟斯、博美，因此好奇想問問看大家的看法。

此文一出也馬上引起網友熱議，有人認為「柴犬可愛炸」、「應該是柴最多，再來柯基，再來紅貴賓」、「路上最常看到柴犬、柯基，以前是法鬥，大概是難養越來越少」、「柴柴+1，看那個飛機耳我就不行了」、「現在真的很流行柴犬，看久了會覺得蠻可愛的，很乖、不會亂叫、不會咬人」。

但也有人覺得，「好像嬌小可愛型的比較受歡迎，也比較容易養，我喜歡狼犬、杜賓、牧羊犬、獒犬、聖伯納之類的大狗，越兇越有魅力，只是我養不起」、「吉娃娃最高」、「想養杜賓，可是我老公會怕」、「不是法鬥嗎？」、「其實米克斯也不錯」、「法鬥啦，可愛到不行」。

柴犬

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