柴犬太愛地板成天「瘋狂磨蹭」 同伴一旁好無言：你沒救了

柴犬非常好動，常常主人帶著柴柴出門，他們都會在外頭大玩特玩，要回家時還會心不甘情不願的。最近有位日本網友，分享他家的柴犬在外的樣子，除了一樣活潑可愛之外，卻也有個令人頭痛的煩惱。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「umenatsu211」飼養了一對柴犬，棕色的柴犬叫「小梅」，另一位黑柴則是叫「小夏」。然而，小梅卻總是對「地面」情有獨鍾，走路老是不好好走，整天貼在地上磨蹭。

umenatsu211近日分享一段影片，只見片中小梅又再次發作，在走道上激動地滾來滾去，一副「地板最棒了」的感覺。而在前方的小夏則一臉淡定，默默站著看小梅耍寶，不知道是習以為常，還是已經覺得對方沒救了。

網友們則紛紛表示「好可愛喔」、「簡直像被颱風吹過一樣」、「兩人的溫差」、「是有這麼舒服嗎」、「也太激動」、「沒看過癖好這麼強烈的狗狗」、「是在練習柔道的受身嗎」、「像在陸地上的鮭魚一樣」、「另一隻根本瞭悟的神情」、「『啥？到底在幹嘛』的感覺」、「該不會是身體癢吧」。