柴犬太愛地板成天「瘋狂磨蹭」 同伴一旁好無言：你沒救了
柴犬非常好動，常常主人帶著柴柴出門，他們都會在外頭大玩特玩，要回家時還會心不甘情不願的。最近有位日本網友，分享他家的柴犬在外的樣子，除了一樣活潑可愛之外，卻也有個令人頭痛的煩惱。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「umenatsu211」飼養了一對柴犬，棕色的柴犬叫「小梅」，另一位黑柴則是叫「小夏」。然而，小梅卻總是對「地面」情有獨鍾，走路老是不好好走，整天貼在地上磨蹭。
umenatsu211近日分享一段影片，只見片中小梅又再次發作，在走道上激動地滾來滾去，一副「地板最棒了」的感覺。而在前方的小夏則一臉淡定，默默站著看小梅耍寶，不知道是習以為常，還是已經覺得對方沒救了。
地面は昔から大好きっ子でした🐟🐟🐟#柴犬#柴犬のいる暮らし pic.twitter.com/qcQz1ZBsaf— 小梅🦊と小夏🐻 (@umenatsu211) September 9, 2021
網友們則紛紛表示「好可愛喔」、「簡直像被颱風吹過一樣」、「兩人的溫差」、「是有這麼舒服嗎」、「也太激動」、「沒看過癖好這麼強烈的狗狗」、「是在練習柔道的受身嗎」、「像在陸地上的鮭魚一樣」、「另一隻根本瞭悟的神情」、「『啥？到底在幹嘛』的感覺」、「該不會是身體癢吧」。
毎日喧嘩してあきない？🥱— 小梅🦊と小夏🐻 (@umenatsu211) August 30, 2021
小梅🦊痒みの💉してお薬も飲むようになって、副作用なのか知らんけど毎日朝から吐きまくる😵💫😵💫小夏🐻も気管支炎になってしまって、ワクチン延期で投薬中。
早く良くなれ〜〜 pic.twitter.com/QtrbuXOYpI
今日も歩かないよね....って思ってたらいきなり走り回るもんだから誰よりもビックリする小梅🦊— 小梅🦊と小夏🐻 (@umenatsu211) September 10, 2021
小梅「えっ、ちょ、」
小夏「うおおおおおおらぁぁぁぁぁ🔥🔥🔥」#柴犬 #柴犬のいる暮らし pic.twitter.com/FlJkXegYSA
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