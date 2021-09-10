寵物知識+／狗狗隱藏的不舒服怎發現？日獸醫教你做「愛犬觀察日記」

每天觀察就能守護狗狗健康

狗狗不會跟你說「我肚子痛」或「早上好累」，加上動物都有隱藏不適的傾向，所以更需要飼主的細心觀察，主動發現愛犬的不適。

「和平常不一樣」是不適的徵兆？

察覺愛犬的不適是飼主很重要的責任。狗狗雖然和人生活久了，卻還是保有動物天性，會為了不讓敵人看到自己的弱點而本能地隱藏身體不適。雖然牠會隱藏，但希望飼主們能看出牠的不適，並做適當的應對。

要發現愛犬的變化，每天的觀察是不可少的。狗狗很喜歡和飼主在一起，即使獨處也常常會選擇靠近飼主靠近的地方，所以很容易觀察。吃飯的吃相、大便和尿尿的狀態，都是了解身體狀況的重要信號。

試著製作愛犬觀察日記吧

「牠好像和平常不一樣？」為了能發現狀況，了解愛犬的日常生活是一大前提。另外，藉由記錄每天情況，就能方便回溯並確認一段時間後的身體變化，例如：「這類的膳食可能是拉肚子的原因」、「從什麼時候開始變胖」等。此外，如果同時將記錄提供給獸醫，或許能發現更具體的狀況。持續的祕訣就是簡潔。若很難每天記錄，也可以只在發生變化時做記錄。

愛犬觀察日記的推薦

基本資料

日期、體重一定要記錄。若同時把天氣、睡眠時間、體溫（手摸並感覺肉球或腋下等處即可）記錄下來，或許就能發現這些變化和身體狀況之間的關連。

吃的東西

是觀察日記的重點，要記錄膳食內容、分量、次數和吃的狀況。寫下牠可能喜歡的食材、吃剩的食材等，將來就能派上用場。如果能知道牠喝的水量，就更完美了。

便便和尿尿

分別記錄次數及狀態（顏色、氣味、量等）。資料累積愈多，就能逐漸看出和膳食之間的關聯性。

memo

身體狀況、外表的變化、散步時間和整體表現等，注意到的事情全都可以記錄。每天的觀察，和愛犬的健康息息相關。

狗狗大號示意圖。ingimage

便便和尿尿的觀察重點

每天都可以輕鬆做到的健康檢查，就是確認排泄物。無論是觀察吃下膳食後的影響，或是身體出現不適，便便和尿尿都是狗狗健康狀態的衡量指標。

排泄物是反應飲食生活的鏡子

把飲食從市售的寵物食品換成手作鮮食後，在便便或尿尿上也會出現變化。量會增減、顏色濃淡會改變，有時也會因腸內細菌的變化而出現拉肚子的情況，但這種情況會慢慢穩定，請持續觀察幾天。狗狗進食後變成便便排出大約是24小時後，因此今天早上的便便，可能是受到昨天早餐的影響，可以將此當作觀察的基準。

看懂排泄物的提示

不管是便便或尿尿，都要確認顏色、分量、氣味等，便便還要確認硬度。尿尿顏色很濃表示水分不足，嚴重的話可能會有脫水症狀，多喝多尿也有糖尿病等疾病的疑慮。其他像是摻雜血絲、味道很臭、混濁等狀況，一發現請帶去接受獸醫的診察。便便檢查可參考右頁。其他像是味道比平常臭、或次數突然增減，一般可能是壓力、身體變化、突然換飼料、老化問題、腸胃炎、腸內瘜肉、腫瘤等的各種原因。為了慎重起見，請帶去醫院徹底檢查。

狗狗用餐示意圖。ingimage

膳食改變，便便就會改變

好的便便

◎形狀是類似腸子形狀的圓柱體。

◎撿起來時不會輕易變形，用手抓起來也能保持原來的形狀。

◎一整塊便便在地上不會留下痕跡，或稍微殘留一點點。（軟硬度與人類牙膏相同最理想）

◎因為一般是在飯後24小時排便，所以如果早晚各吃一次飯，排便次數就是1天2次。

◎手作鮮食的便便不太臭。

附著果凍狀的東西

〔特徵〕

便便表面附著了果凍狀的東西／有時有便便的形狀，有時沒有。

〔對應法〕

‧可能是大腸炎等，腸子發炎的情況。

‧如果沒有活力、食欲，請馬上帶去醫院。

‧即使有活力，但持續有症狀的話，也需帶去醫院。

水水的

〔特徵〕

即使有形狀，撿起來時很容易變形，殘留在地上／沒有形狀，不用撿起來就殘留在地上。

〔對應法〕

‧原因有很多種（例如壓力、變更飼料等）。

‧如果沒有活力、食欲，先一餐不吃讓腸胃休息（但如果是幼犬，請馬上帶去醫院）。

‧持續1～2天的話，請帶去醫院。

硬硬的、一顆一顆

〔特徵〕

很硬，表面沒有黏黏的／一推就會滾／撿的時候不會凹進去，形狀不變／不會成為一條，會變成好幾個的球狀（一顆一顆）。

〔對應法〕

‧積極地攝取水分。

‧攝取膳食纖維，讓腸的蠕動變好。

‧做適度的運動，讓腸的蠕動變好。

‧調整生活作息。

其他的便便

◎黑黑的便便：有胃或腸出血的可能，請帶去醫院。

◎便便中混著血：可能是大腸炎或大腸中長腫瘤、瘜肉，或有寄生蟲等，請帶去醫院。

◎便便扁扁的：可能是在直腸長腫瘤或瘜肉。此時即使是好的便便，有時表面也會沾血。若持續發生，請帶去醫院。

狗狗這樣吃不生病 ※ 本文摘自《狗狗這樣吃不生病》。

作者：浴本涼子

出版社：蘋果屋

出版日期：2021年09月02日