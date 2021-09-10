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影／眼神死！15秒懂寵物美容師辛酸 烘乾大型犬滿身毛

聯合新聞網 / 綜合報導
一位外國寵物美容師分享現場工作影片，只見滿天毛屑飛舞，沾得美容師身上到處都是。圖擷取自抖音
一位外國寵物美容師分享現場工作影片，只見滿天毛屑飛舞，沾得美容師身上到處都是。圖擷取自抖音

對喜歡貓狗的人而言，如果能從事和寵物有關的工作，整天和喵星人毛小孩相處在一起，聽起來似乎十分誘人。然而最近卻有外國寵物美容師，分享她的工作實景，畫面惹笑不少網友。

根據日本媒體「grape」報導，國外網友「adelinemahieu6」最近在抖音上分享一部影片，片中看到她一臉苦笑神情，從頭髮到衣服上，每個地方都沾滿了毛屑。背景則不時出現狗狗的叫聲。

@adelinemahieu6

♬ son original - Adeline Mahieu

等到鏡頭一轉，才知道這位網友原來是一位寵物美容師，正在幫一隻阿拉斯加雪橇犬除毛。由於狗狗的毛漫天飛舞，讓她只能緊閉著嘴唇，成一臉淡定的狀態。甚至眼睛也幾乎睜不太開來，睫毛上也都沾著毛屑。

網友們看到紛紛表示「一堆毛，都分不清楚哪邊才是狗了」、「是不是有毛飛進眼睛裡了？好在意啊」、「我之前做過一樣的工作，真的是這樣」、「狗狗好可愛喔」、「之前要先把狗狗清理乾淨吧」、「頭髮那一堆要怎麼弄掉」、「不能穿個防護衣嗎」、「得到了免費的假髮」。

寵物 抖音

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