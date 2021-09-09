台南玉井林地瀕危物種現蹤 不疏伐保留為穿山甲樂園

林務局嘉義林區管理處在玉井地區國有林班地進行疏伐規畫作業前期作業，在採伐前的環境監測發現該區域有眾多珍貴稀有保育類野生動物台灣穿山甲洞穴及活動，為了確保穿山甲繁衍，已取消該處的疏伐作業，更進一步執行科學化監測，希望透過科學化的分析，為淺山保育物種穿山甲規畫進一步的保育策略。

嘉義林管處今年4月通過森林管理委員會（Forest Stewardship Council, FSC）認證，林管處的森林經營管理已經符合國際性的永續發展水準。依據FSC準則的要求，在辦理玉井地區一處已達伐期齡人工林疏伐規畫時，進行環境價值影響評估及動、植物調查，經由紅外線照相機監測發現有珍貴稀有二級保育類野生動物「台灣穿山甲」在該區域活動，立即啟動進一步調查，發現該處每公頃林地有高達40個以上穿山甲洞穴分布，可見該林班地是穿山甲相當重要的棲息地。

林管處說明，由於人為的開發導致棲地破壞，加上被當作藥材而遭受獵捕走私壓力，台灣穿山甲數量一度相當稀少。政府為保育穿山甲，除了將牠名列保育類野生動物外，2017年台灣陸域哺乳類紅皮書名錄也列為國家易危等級(NVU)。

根據嘉義大學學者現場會勘時指出，穿山甲對棲地有高忠誠性，不會隨意移動，穿山甲在國際的保育特殊地位（極度瀕危），且列入林務局關注的22種瀕危野生動物之中，加上該處林地為林相完整的淺山環境，周圍都被果園與聚落包圍，可做為淺山動物的庇護所，也有機會形成保護區域之間的生態跳島，具有保留並規畫棲地串聯的價值。