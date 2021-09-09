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和貓一起工作！日本「貓貓不動產」辦公室畫面曝光 網友喊：我要應徵

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一家不動產業者在辦公室養貓，可愛治癒的工作環境讓許多人非常羨慕。圖擷取自twitter
日本一家不動產業者在辦公室養貓，可愛治癒的工作環境讓許多人非常羨慕。圖擷取自twitter

貓咪的可愛模樣，常常讓人感到十分治癒，因此也是寵物的熱門選項。日本就有一家公司，直接把貓養在辦公室內，療癒的工作環境曝光之後，讓網友們十分羨慕。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，大阪的一家不動產業者「ユーエルネット江坂店」，在twitter上以「有貓的不動產」自稱，平常就養了四隻貓在辦公室內，讓他們自由地到處晃蕩。

這些貓咪在有時候，還會直接爬到工作中的職員身上。然而對愛貓的員工來說，這麼做「並不是在妨礙工作，而是在幫我梳理毛髮」，因此反而算是幫忙的一種。

而在這四隻貓咪中，其中有兩隻其實是領養來的。在6月時，他們從客人口中得知，有兩隻從排水管被撿到的流浪貓，正在找尋可領養的主人。於是兩位員工就收養了這兩隻貓，讓他們跟著大家一起在職場相處。

網友們則表示「員工在工作，貓咪也在工作呢」、「居然在理毛，好可愛喔」、「發現居然在我家附近耶！哪天去偷看一下」、「貓『在找房子嗎』」、「好想在這種職場工作」、「讓人超羨慕的環境啊」、「我也想讓貓幫我理毛」、「有貓的地方就是讚」、「我想帶我家的貓一起去」、「貓貓不動產」。

日本 貓咪

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