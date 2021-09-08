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他疑遭對面鄰居偷看「心底發毛」 真相曝光網友全融化

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，某天早晨突然覺得毛毛的，覺得似乎被人盯著看。圖／翻攝自Dcard
一名網友表示，某天早晨突然覺得毛毛的，覺得似乎被人盯著看。圖／翻攝自Dcard

一叫醒來突然發現有陌生人正直勾勾地盯著你，可能會讓你心底發寒，但...如果是一隻貓咪呢？一名網友就貼出照片分享來自對面鄰居貓咪的「熱情對望」，融化大票網友直呼「願意每天被看」。

原PO在Dcard上分享，早晨一邊呼吸新鮮空氣，一邊剪著指甲，突然覺得毛毛的，覺得似乎被人盯著看，沒想到抬頭一看竟是對面鄰居的貓咪，讓原PO直呼「孩子呀，你看得我毛骨悚然的，改天再帶我家貓咪跟你認識」。

仔細一看，原來是來自對面鄰居貓咪的「熱情對望」，可愛模樣融化大票網友。圖／翻攝自Dcard
仔細一看，原來是來自對面鄰居貓咪的「熱情對望」，可愛模樣融化大票網友。圖／翻攝自Dcard

網友們也紛紛留言大讚「好可愛，還有圍兜兜」、「好像在微笑一樣」、「臉好憨好好笑、好可愛」、「你被牠看上了，該準備收編囉」、「偷看太可愛啦」、「牠看起來好有禮貌」、「貓的報恩櫥窗版」、「好羨慕，我一定站在窗戶一整天看回去」、「好可愛，我願意每天被看」、「看到的瞬間我的內心瘋狂尖叫」。

貓咪 Dcard

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