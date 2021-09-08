以為她抱紅色臘腸狗睡 網友見巨獸真身嚇到尖叫
不少人都喜歡抱着毛孩入睡，但這主人抱着的毛孩似乎很不一樣。
起初大家還熱議，以為牠是隻無毛的臘腸狗，但仔細一看，實在不得了！網民們不禁驚呼：「這東西太有壓力，怕怕！」
這張溫馨的人寵合照相片，由美國聖地牙哥的網民所分享出來。在她的IG帳號macgyverlizard裏，全都是這隻紅色寵物。當她分享這張擁着紅色毛孩入睡照片時，網民們起初都覺得，這應該是一隻無毛狗狗。看起來很可能就是一隻臘腸狗呢？
但仔細再看之下，大家開始發覺這無毛毛孩身份並不單純，原來牠竟然是這巨獸！
另類毛孩阿根廷紅泰加巨蜥，恐怕不是人人都敢把牠當是寵物。有人認為牠樣子不討好，甚至乎還有點嚇人。但喜歡牠的，卻視牠為重要伙伴，甚至是自己親人，想時時刻刻都伴在其左右。
無論你是否喜歡阿根廷紅泰加，在領養毛孩前，都應三思而後行。想清楚自己是否有能力、金錢和時間去照顧牠們，帶回家前是否已熟知牠們的習慣以及照顧方法。記緊還應以領養代替購買！
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言