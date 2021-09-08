以為她抱紅色臘腸狗睡 網友見巨獸真身嚇到尖叫

不少人都喜歡抱着毛孩入睡，但這主人抱着的毛孩似乎很不一樣。

起初大家還熱議，以為牠是隻無毛的臘腸狗，但仔細一看，實在不得了！網民們不禁驚呼：「這東西太有壓力，怕怕！」

這張溫馨的人寵合照相片，由美國聖地牙哥的網民所分享出來。在她的IG帳號macgyverlizard裏，全都是這隻紅色寵物。當她分享這張擁着紅色毛孩入睡照片時，網民們起初都覺得，這應該是一隻無毛狗狗。看起來很可能就是一隻臘腸狗呢？

但仔細再看之下，大家開始發覺這無毛毛孩身份並不單純，原來牠竟然是這巨獸！

另類毛孩阿根廷紅泰加巨蜥，恐怕不是人人都敢把牠當是寵物。有人認為牠樣子不討好，甚至乎還有點嚇人。但喜歡牠的，卻視牠為重要伙伴，甚至是自己親人，想時時刻刻都伴在其左右。

無論你是否喜歡阿根廷紅泰加，在領養毛孩前，都應三思而後行。想清楚自己是否有能力、金錢和時間去照顧牠們，帶回家前是否已熟知牠們的習慣以及照顧方法。記緊還應以領養代替購買！

MacGyver喜歡窩在主人身旁一起睡。（ig@macgyverlizard） MacGyver雖然是爬蟲類冷血動物，但牠對人相當熱情。（ig@macgyverlizard） MacGuver是IG網紅，有21萬粉絲追蹤。（ig@macgyverlizard） MacGyver是隻阿根廷紅泰加巨蜥，是主人在2012年於網絡上購買回來。（ig@macgyverlizard）

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文章授權轉載自《香港01》