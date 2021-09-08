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遭棄養浪浪攻擊 穿山甲傷勢嚴重「回不去」野外

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「極度瀕危」等級的穿山甲，常因流浪犬攻擊而進入救傷單位。圖／北市動物園提供
「極度瀕危」等級的穿山甲，常因流浪犬攻擊而進入救傷單位。圖／北市動物園提供

人類與動物的關係密不可分，台北市政府特別把9月設定為「動物保護月」，宣導不隨意棄養毛小孩、尊重動物。北市動物園表示，過去曾發生穿山甲遭流浪犬攻擊而進入救傷單位的物種，傷勢也往往嚴重到無法再回到野外生活的慘劇。

動物園表示，許多野生動物相關研究顯示，流浪犬貓的出現，已對野生動物造成許多衝擊、甚至嚴重威脅到本土物種的生存。例如，「極度瀕危」等級的穿山甲，就是最常因流浪犬攻擊而進入救傷單位的物種，傷勢也往往嚴重到無法再回到野外生活，還有山羌、白鼻心、斑龜與鳥類等遭受流浪犬貓傷害的許多案例。

另外，流浪犬貓挾帶的傳染性疾病同樣也會對其他易感動物造成威脅，若是人畜共通疾病，還有機率傳染給人類。野生動物可能會從犬貓身上感染到高致死率的疾病，包括犬瘟熱、狂犬病、小病毒、弓蟲症等。

動物園表示，過去曾傳出野生鼬獾感染狂犬病的疫情，平時難得一見的鼬獾因狂犬病發病而攻擊家畜或人類。所有哺乳類動物都可能被感染，一旦發病後，致死率幾乎達100％，因此在疫區一旦遭到流浪動物或野生動物抓咬傷，都需考量是否有感染狂犬病的風險。

動物園提醒，其實流浪犬貓也是受害者的一方，追根究底還是人類本身造成的問題，動物自不肖業者繁殖場逃出、飼主不負責任的放養棄養心態，造成無家可歸的流浪動物到處氾濫，希望透過「動物保護月」相關活動，大家一起學習尊重動物生命。

流浪犬 狂犬病 動物園

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