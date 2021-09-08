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家貓失常狂壓飼主左胸不離開 隔天她睡醒才發現出大事

香港01 / 撰文： 何東緯
這次救回媽媽一命的，就是這隻常常伴在身旁的黑白貓Oggy。圖片來源：（ig@mypinkgenes）
這次救回媽媽一命的，就是這隻常常伴在身旁的黑白貓Oggy。圖片來源：（ig@mypinkgenes）

毛孩的嗅覺比人類靈敏得多，許多時牠們更能察覺到一些人體內的微細變化，並向主人發出警告訊號。

這次立大功的是喵星人Oggy！美國貓奴Kate King-Scribbins早前發現，家中黑白貓Oggy行為出現異常，雖然平日也會黏在身旁，但牠最近總是黏在她左胸前，壓著不肯走開，這引起了Kate的注意。

這隻成功救回媽媽一命的乖巧黑白貓叫Oggy，與貓奴主人Kate King-Scribbins住在美國明尼蘇達州的聖保羅。今年年初，Kate發現貓咪Oggy行為有點異常，這引起了她的注意。

這次救回媽媽一命的，就是這隻常常伴在身旁的黑白貓Oggy。圖片來源：（ig@mypinkgenes）
這次救回媽媽一命的，就是這隻常常伴在身旁的黑白貓Oggy。圖片來源：（ig@mypinkgenes）

雖然一直以來，貓咪Oggy都很愛黏著人，但牠卻突然愛趴到Kate的左胸，並發出喵喵叫，像是要說些什麼。起初Kate也沒太在意，但情況持續了好幾天，而且就算試圖抱起貓咪讓牠換位置，但牠也很快又躺回左胸附近。

這詭異的行為引起了Kate的注意，但她沒法理解，因此沒有多想。直到有天早上，她起床時感到全身疼痛，在自我檢查左胸時，發現有異樣，急忙到醫院檢查，才知道原來身體出現了狀況。

Kate King-Scribbins與丈夫，在家裏養了2隻狗和2隻貓咪。這次救回媽媽一命的，就是這隻常常伴在身旁的黑白貓Oggy。Oggy性格親人，特別喜歡依偎在媽媽懷裏休息。

Kate回想起當初與Oggy相遇的情況，已經是17年前的事了。當時她救起了正在流浪的Oggy，並給了牠一個溫暖的家。沒想到老貓Oggy，會用這方法去報恩，令Kate很是感動。Kate：「我感激Oggy讓我更早意識到健康有問題，要及早處理治療。」

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文章授權轉載自《香港01》

貓咪 寵物

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