釣客澎湖一支竿海釣手風順 馬拉巴石斑上鉤

陳姓釣客繼昨天一支竿海釣釣起大型玳瑁石斑，今天又在澎湖馬公西衛沿岸珊瑚礁區釣起一尾近2斤重、俗稱「厲麻」的馬拉巴石斑。一連2天好貨色上鉤，讓他直呼好運。

30多歲的陳姓釣客昨天在海水退潮之際，在湖西珊瑚礁區海域，意外釣起一尾少見超大的玳瑁石斑；今天下午又是近黃昏在馬公西衛珊瑚礁區，釣到在地所稱的「厲麻」、重達近2斤的馬拉巴石斑，讓他直呼幸運。

他說，可能是使用沙蝦作餌，尤其是在清晨或傍晚時分的潮汐往往都會有意外驚喜。得有高超技術，才能在大石斑搶食上鉤時，經一番掙扎搏鬥後拉出水面，非常過癮；只是往往會有脫勾、斷竿，讓人扼腕嘆息。

一支竿海釣有10多年經驗陳姓釣客說，熟悉澎湖海域與沿岸珊瑚礁區海況，平日配合潮汐海釣，漲潮時以船釣，退潮時則以站岸方式垂釣，沒想到一連2天都釣到好貨色。

馬拉巴石斑在又稱「厲麻」，是漁市場常見的高經濟石斑魚種，除了野生品種外，亦是最適合人工養殖培育的魚種之一。