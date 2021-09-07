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快領取新手坐騎！返家轉角遇到「馬」 網笑：該出發去取經了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友深夜返家途中，竟在巷弄裡遇見一匹馬。圖擷自PTT
一名網友深夜返家途中，竟在巷弄裡遇見一匹馬。圖擷自PTT

這幅景象出現在台北市你敢信？日前，一名網友深夜返家，走在台北市的小巷弄裡，竟意外碰見「一匹馬」擋住前進的路，仔細一看才發現這匹馬應是當地住戶飼養，但原PO仍然被眼前這幅景象給驚呆了，許多人也忍不住笑了，直呼「撿到坐騎，你是天選之人」。

一名網友在PTT發文，表示深夜走在返家途中，竟然在經過的暗巷裡撞見活生生的「一匹馬」，「你就這麼站在那裡，我們倆靜靜的互看彼此」原PO忍不住笑了出來，他也貼出照片，曝光這匹躲在台北市區小巷裡的馬匹，只見馬匹上的韁繩綁在冷氣室外機上，看起來似乎是有人飼養，他也笑問「還是這匹馬是重要的NPC（角色扮演遊戲中非玩家控制的角色），會不會指派我神聖的重要任務呢？」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言「以為亂說 結果真的是馬！」、「這體型好像是迷你馬？」、「總之不要站在牠屁股那個位置，踢起來要你命」、「太鬧了，這馬應該比你還無奈吧，但把馬繫在那裡很不ok耶」、「馬繫在那邊，牠要怎麼躺下休息啊？求解」、「笑死，以為原PO住在鄉下，結果竟然是台北市」、「第一張照片超有戲劇張力，好荒謬」。

其他網友更是興奮地笑回「可惡，比我的山豬還高級啊！」、「新手坐騎啦，還不快領取」、「撿到坐騎，你是天選之人」、「天降大任於你，該出發取經了」、「快餵牠胡蘿葡或乾草，讓親密度提升至一級成為你的坐騎」、「別吵！人家隔天還要送信」、「工讀生出來～～～」、「牠這樣違停了吧」、「趕快跟牠說話，看看會不會給你任務」。

一名網友深夜返家途中，竟在巷弄裡遇見一匹馬。圖擷自PTT
一名網友深夜返家途中，竟在巷弄裡遇見一匹馬。圖擷自PTT

PTT 北市 小馬

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