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日常萌樣吸6億瀏覽數！金氏世界紀錄認證牠為「最多人觀看的貓」

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube上最多人觀看的貓もちまる。圖取自YouTube
YouTube上最多人觀看的貓もちまる。圖取自YouTube

YouTube是世界最大影音平台，成為網紅角逐高點閱率的戰場。除了人類，萌寵也能創下驚人的流量。一名日本飼主養的貓被認證為YouTube上最多人觀看的貓，創下金氏世界紀錄

YouTube頻道「motimaru's diary」主角是一隻雄性蘇格蘭折耳貓，2019年11月才成立，不到兩年時間粉絲成長到139萬人。8月12日以6億1958萬6290次點閱，成為金氏世界紀錄認證的「YouTube最多人觀看的貓」，在日本的YouTube綜合頻道排名則為第9名。

這隻名為「もちまる」的折耳貓1歲10個月大，頻道內容皆為牠的生活日常，飼主基本上不露臉也不出聲，只用輕音樂當背景音樂，搭配輔助說明的字幕，記錄もちまる的日常生活，樸實的拍片風格加上超萌的貓貓，擄獲眾網友的心。

頻道裡的影片大多超過百萬瀏覽，最多人觀看的一支影片高達870萬點閱，描述もちまる喜歡黏著睡覺的主人、飼主半夜起床去上廁所，もちまる不甘寂寞硬要跟來的萌樣。

日本 金氏世界紀錄 網紅 寵物

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