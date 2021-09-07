貓狗把浣熊當成首領 全因牠擁有特權可隨意進出「禁地」
人總是會偏心，很難一視同仁，就連對待家中毛孩，隨時也有分別。
這個俄羅斯家庭，家中便有3隻毛孩，分別是浣熊、貓和狗。但牠們在家裏的地方明顯有差異，只見浣熊身形特別肥大，常常霸氣地坐着、躺着吃東西，完全是家中老大。另外，貓狗們總是相當敬重這浣熊，因牠有特權可以出入一個禁地，令貓狗們羨慕不已。
這隻擁有特權的浣熊叫Mark，生活在俄羅斯一個家庭裏。牠還有好朋友貓咪Shizik以及狗狗Luna。３隻毛孩感情相當要好，甚至連食物都可以共同分享。
不過，當你仔細看Mark的TikTok帳號時，會發現貓狗對浣熊總是帶着幾分敬意，而且每張相片都以Mark為主角。原來，Mark在家中地位特別崇高，牠更可以自己進出一個貓狗們渴望去的地方，就連冰箱這個毛孩禁地，也被默許可以進入。
Mark可以隨意打開冰箱，翻裏面的東西拿來吃，甚至在冰箱裏休息。如果是換着貓狗們這樣做，便會被主人責罵了。Mark除了可進出冰箱外，牠也會去輕撫貓狗的頭，像是在安撫牠們般「你們想吃什麼，盡管說！我替你們拿！」
Mark是隻很有魅力的浣熊，家裏的貓狗都對牠很信任。媽媽不在的話，Mark便擔當起大哥哥的身份，會去照顧貓狗。尤其是狗狗Luna，當Mark施展摸頭殺時，狗狗便完全被馴服。
網友看到3隻毛孩能如此相愛，都感到很羨慕。「掌握食物的人掌握權力！」、「很有愛的畫面」、「我也想被浣熊投食」、「這個摸頭殺我可以」、「怎樣才能教到這麼乖巧的？」
@raccons_mark.nusha
Всем вечер добрый!🤗 #марк #добрыйвечер #хорошегонастроения #енотик #хочуврек #рек♬ оригинальный звук - @raccoons_mark.nusha
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Ответ пользователю @user52991900681 #ответ #вопросответ #ответынавопросы♬ оригинальный звук - @raccoons_mark.nusha
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文章授權轉載自《香港01》
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