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寵物知識+／我家狗狗不愛親近我怎麼辦？增進人犬關係五大QA

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗和人類的關係需要經營。美聯社
狗狗和人類的關係需要經營。美聯社

「我家狗狗是怎麼看我的？」、「狗狗會不會討厭我？」，由於狗狗不會講人話，許多飼主煩惱於自己和愛犬之間的關係。專家針對狗狗的一些心理狀態作解析，並建議飼主該如何應對。

Q.狗狗會有忌妒心嗎？

家裡有多犬的狀態下，當主人撫摸其中一隻時，另一隻跑來打斷，這是忌妒心使然嗎？主人該怎麼處理？

A.狗狗也會有「不公平」的感覺，進而產生忌妒心。當撫摸其中一隻時被另一隻打斷，這時不要馬上去安撫另一隻。主人得利用兩隻狗狗平常友好、良性互動的時機給予誇獎，讓狗狗獲得「和同伴相親相愛能得到鼓勵」的訊息。

Q.要如提昇狗狗對自己的好感度？

比起飼主本人，狗狗似乎更喜歡來家裡作客給牠零食的友人，我要如何博取狗狗對我的好感呢？

A.狗狗可能認知到該友人是飼主的熟識，所以相對較無警戒心。這時可以在朋友面前大力稱讚牠「好孩子，謝謝你幫我熱情招待客人」。

Q.要怎麼讓狗狗主動親近我？

狗狗住到我家後，卻不怎麼喜歡到身旁來親近，該怎麼做？

A.首先必須提昇狗狗對飼主的好感度，例如在狗狗視線範圍內呈現放鬆的狀態，等狗狗靠近時，摸摸牠或是給予零食，這樣反覆操作下，狗狗就會有「到主人身邊就會有好事」的認知，日後自然就會親近了。

Q.狗狗似乎有分別心？

在家族成員中，我感覺狗狗明顯不喜歡我，為什麼在一個家庭中，寵物會不同的人會有分別心？要怎麼解決？

A.可能跟家人的分工有關，例如狗狗討厭刷牙，但刷牙這工作一直都是同一個人所為，牠自然會對該人產生惡感。如果每個家人輪流分擔不同的工作，這種偏心可望有所改變。

Q.管教的兩難

很怕我一旦管教狗狗，牠對我的好感度會降低…。

A.如果飼主的管教態度始終如一，愛犬的信賴度反而會提昇。例如一律規定狗不能上沙發、坐下後必定給予口頭鼓勵，一貫的標準不會讓愛犬陷入混亂，更有助於提高對飼主的信任。

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