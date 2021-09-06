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遭放捕獸夾流浪狗夾斷腿 汐止議員巡山宣誓

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪找了動保處人員一起巡山清捕獸夾，也呼籲市府重視加強取締違法放置捕獸夾的行為。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪找了動保處人員一起巡山清捕獸夾，也呼籲市府重視加強取締違法放置捕獸夾的行為。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐碇路山區遭人擺放捕獸夾、山豬吊，造成不少貓狗誤踩受傷，甚至還有流浪狗被夾斷腿，愛狗人士直說救不完，對此，新北市議員張錦豪除了在議會質詢，也找了動保處人員一起巡山清捕獸夾，也呼籲市府重視加強取締違法放置捕獸夾的行為。

在愛爸愛媽的帶領下，一行人從汐碇路這一頭進去，進到裡頭比較常有流浪狗的地方，之前就曾經多次發現遭人放置捕獸夾、山豬吊，只是整個山區範圍實在太大，儘管在週邊轉了一圈，花了三、四個小時走，但當天並沒有發現。

新北市議員張錦豪在質詢中指出，在汐止山區都會發現這些陷阱，但是這些陷阱像是山豬吊、捕獸夾等等看起來是不合法的，雖然，有一些處罰，但市府好像沒有積極的去做取締的工作，導致動物受傷、斷腿，看起來真的令人於心不忍，希望能加強締，不過，再造成動物的受傷。

張錦豪表示，一直很關心動保議題，在質詢中也有跟侯市長反應，汐止很多山區的狗都因為誤觸捕獸夾、山豬吊腿部受傷甚至截肢，也造成他們求生困擾，經常得靠愛爸愛媽餵養，而且這樣的情形越來越頻繁，所以，和一些愛爸愛媽就主動的當志工，到一些流浪狗常會出現的深山裡去清理捕獸夾，那目的就是希望讓大家知道我們的決心，像是一些獵人或農家，放捕獸夾很容易，只是要清除，就要花很多倍的時間，不容易清除，也讓人擔心流浪貓狗會誤踩，希望未來能宣導正確觀念，不要再放置捕獸夾等等，造成動物受傷的情形。

汐止 流浪狗

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