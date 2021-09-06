少見大玳瑁石斑 澎湖漁民一支釣拉起樂開懷

澎湖陳姓漁民今天在湖西沿岸珊瑚礁區，意外釣起一尾少見有近斤重、又名過魚的「老過」玳瑁石斑魚。魚兒上鉤時他還一度以為是釣到龍膽石斑。

沿岸一支釣有10多年經驗的陳姓漁民說，能在沿岸珊瑚礁區釣到這麼大的玳瑁石斑，這還是第一次，在相互掙扎一點時間後幸運拉起，魚鉤還留在魚嘴邊。

陳姓漁民表示，平時大都配合海水退潮之際徒步下海垂釣，一般釣到的石斑魚，都在3、4兩上下，或是大一點近5兩，要釣到近斤重的石斑並不多見，由於石斑魚夠大，體重近一斤，單單魚頭部份就佔了一巴掌。

玳瑁石斑被澎湖選定為「縣魚」，在澎湖潮間帶珊瑚礁區海域常見，在澎湖當地又有「過魚」或「鱠仔」之稱，魚體呈六角型的玳瑁色澤，肉質比深水海釣的紅色玳瑁石斑更加Q彈鮮美。