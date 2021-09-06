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老窩又被幼貓鳩佔鵲巢了！哈士奇杵在籠外吐舌乾瞪眼
日本一名飼主養了一隻4歲的哈士奇「ユキ」和5個月大的米克斯貓「レン」，一貓一狗平常感情很好，但當貓咪跑去佔據狗狗的窩，大剌剌地躺在中間，被鳩佔鵲巢的哈士奇只能吐著舌頭乾瞪眼，露出落寞的表情，最後默默在籠外趴下。
またハウス占領されてる…🐶🐱 pic.twitter.com/ONWk5zKta5— かもしか (@b09a2032c) September 1, 2021
網友表示：「狗狗的表情看起來好悲傷」、「心裡os：怎麼辦…我的床沒了」、「有種電車上常坐的座位被佔據的失落感」、「貓狗立場對調的話，貓貓會立刻生氣吧」、「同時有養貓狗的家庭裡，確實常見貓的地位在狗之上」。
飼主表示，レン其實經常把ユキ的窩當牠的睡床，ユキ也不會太在意。那個狗籠通常是主人不在、ユキ留守看家時才會去的場所，即使被貓咪佔據，ユキ也不會生氣，反而會予以禮讓而不進去。
飼主還在推特PO出另一段ユキ仍然擠進去、和レン窩在一起的影片。飼主說他後來推著ユキ的屁股半強迫牠進籠，ユキ進去後レン看起來也不是很介意，隨後牠們倆就這樣一起睡了。
飼主表示レン來到這個家適應後，就經常待在那個狗籠，他在籠內舖了一個涼墊，讓貓咪可以舒服地睡在裡面。
一緒に入れてもらえて良かったね☺️ pic.twitter.com/ZWCCVY8ua7— かもしか (@b09a2032c) September 2, 2021
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