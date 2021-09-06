狗狗凌晨五點到飯廳端坐「等早餐」恐是一段心酸過去使然
當狗狗肚子餓時，會做出什麼奇特的行為？一隻米克斯每天都相當早起，清晨五點就跑到餐桌正襟危坐，無言地「敲碗」等著吃早飯，讓飼主哭笑不得。
這隻名為「ハク」的米克斯狗狗，每天凌晨四點就起床，一個小時後跑到飯廳，端正地坐上椅子，眼睛直盯著餐桌，默默等著早餐準備好，過程中有時大打哈欠，似乎沒睡飽。飼主直呼：「五點也太早了，至少等到六點吧……」，他表示ハク平常用餐根本不在這邊，但只要肚子餓就會跑到這個位置待機。
已經有兩子的飼主一直有養狗的夢想，等到孩子都懂事後，決定領養一隻狗狗當作第三個孩子。本來在網上看中一隻全白的狗狗，提出申請時被告知別人搶先一步領養走了，工作人員隨後介紹這隻白狗的姊妹給他，牠就是ハク。ハク兒時曾是流浪狗，兩年前和媽媽及手足共三隻狗一起被捕進收容所。
網友笑稱ハク這行為也太像人類了，知道到正確的地點給主人施壓；但也有人認為曾浪跡街頭的ハク可能餓過，才會這麼迫切地等放飯，圖一個溫飽的背影看起來令人心疼。
這家人是第一次養狗，一開始確實存在有很多問題，像是帶ハク散步時，牠會扯著牽繩到處亂衝，讓飼主很困擾。他們向馴狗專家請教訓練方法，在每日的散步中慢慢練習修正，雖然ハク還是不怎麼受控，但已在進步中。
ハク雖然曾是流浪犬，個性相當純真又親人，當家人返家時，牠會張開飛機耳、搖著尾巴熱烈跑去迎接。他們把ハク當作小嬰兒一樣呵護，希望給牠一個充滿愛的環境健康開心成長。
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