快訊

私校派系權力重組！康大原董事會「復活」代價再多1.5億？

台積電確定南進高雄！ 五輕舊址打造7奈米重鎮

狗狗凌晨五點到飯廳端坐「等早餐」恐是一段心酸過去使然

聯合新聞網 / 綜合報導
清晨五點跑到餐桌正襟危坐，等著吃早飯的ハク。圖取自推特
清晨五點跑到餐桌正襟危坐，等著吃早飯的ハク。圖取自推特

當狗狗肚子餓時，會做出什麼奇特的行為？一隻米克斯每天都相當早起，清晨五點就跑到餐桌正襟危坐，無言地「敲碗」等著吃早飯，讓飼主哭笑不得。

這隻名為「ハク」的米克斯狗狗，每天凌晨四點就起床，一個小時後跑到飯廳，端正地坐上椅子，眼睛直盯著餐桌，默默等著早餐準備好，過程中有時大打哈欠，似乎沒睡飽。飼主直呼：「五點也太早了，至少等到六點吧……」，他表示ハク平常用餐根本不在這邊，但只要肚子餓就會跑到這個位置待機。

已經有兩子的飼主一直有養狗的夢想，等到孩子都懂事後，決定領養一隻狗狗當作第三個孩子。本來在網上看中一隻全白的狗狗，提出申請時被告知別人搶先一步領養走了，工作人員隨後介紹這隻白狗的姊妹給他，牠就是ハク。ハク兒時曾是流浪狗，兩年前和媽媽及手足共三隻狗一起被捕進收容所。

網友笑稱ハク這行為也太像人類了，知道到正確的地點給主人施壓；但也有人認為曾浪跡街頭的ハク可能餓過，才會這麼迫切地等放飯，圖一個溫飽的背影看起來令人心疼。

現在健康快樂的ハク。圖取自推特
現在健康快樂的ハク。圖取自推特

這家人是第一次養狗，一開始確實存在有很多問題，像是帶ハク散步時，牠會扯著牽繩到處亂衝，讓飼主很困擾。他們向馴狗專家請教訓練方法，在每日的散步中慢慢練習修正，雖然ハク還是不怎麼受控，但已在進步中。

ハク雖然曾是流浪犬，個性相當純真又親人，當家人返家時，牠會張開飛機耳、搖著尾巴熱烈跑去迎接。他們把ハク當作小嬰兒一樣呵護，希望給牠一個充滿愛的環境健康開心成長。

寵物

相關新聞

被吞噬了？貓咪「咬頭照」真相曝光 網友笑：感情真好

貓咪有著相當驚人的柔軟度，有時複數的貓咪靠在一起時，會因為彼此柔軟的身軀，而出現一些奇妙的畫面。最近一位日本網友，就分享了一張讓人一瞬間，還以為是在貓咪在吞食同類的照片。

狗狗凌晨五點到飯廳端坐「等早餐」恐是一段心酸過去使然

當狗狗肚子餓時，會做出什麼奇特的行為？一隻米克斯每天都相當早起，清晨五點就跑到餐桌正襟危坐，無言地「敲碗」等著吃早飯，讓飼主哭笑不得。

通學路最美風景！3隻秋田犬一早窗邊「站崗」微笑送孩童上學

九月是開學日，學生久違地重返校園，日本一處上學路途中出現一幅美麗的風景，有三隻秋田犬目送小學生上學，排排站擠在窗邊的模樣，讓路過的學童覺得好療癒。

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

網友PO出這張黑貓照 竟然大家讚「根本是極品天使」

有網友在臉書社團「愛貓聯盟」分享自己收養了一隻全身黑色的貓，收養之前就聽說黑貓的脾氣很好，沒想到收養後幫貓咪洗澡，貓不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。