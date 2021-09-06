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通學路最美風景！3隻秋田犬一早窗邊「站崗」微笑送孩童上學
九月是開學日，學生久違地重返校園，日本一處上學路途中出現一幅美麗的風景，有三隻秋田犬目送小學生上學，排排站擠在窗邊的模樣，讓路過的學童覺得好療癒。
這三隻秋田犬分別是カナ、くるみ和こゆき，平常一早都會跑到面向通往學校道路的窗邊，目送學童們上學。前兩個月是漫長的暑假，終於盼到了開學日，三隻狗狗當天早早就擠到窗邊stand by，微笑興奮地看著前往學校的孩子們。
今か今かと小学生の通学班を待つ秋田犬。 pic.twitter.com/RdF8KmQqnJ— 秋田犬こゆきと愉快な仲間達 (@kodomo4dog5) August 22, 2021
這家人現在養了五隻秋田犬，飼主表示，一開始還沒養這麼多時，會讓狗狗到門外送行，現在家族成員大增，每天早上熱鬧地跟運動會一樣，就沒讓牠們出去，而改在窗邊送行。
這可愛的一幕意外成為當地小學生的話題，秋田犬們非常喜歡小孩，看到路過的學童會叫個五聲打招呼，而小孩也會笑著向牠們揮手回應；如果都沒看到學童，狗狗會抬起頭嗅聞著空氣，彷彿在尋人，相當可愛。
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