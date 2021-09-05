寵物知識+／身手靈活的貓咪為什麼會跳躍失敗？

貓咪給人靈巧、運動神經發達的印象，但也會不時看到貓跳躍失敗、動作遲鈍的例子，為何身手靈活的貓也會有「落漆」的一面？

獸醫表示，其實四肢不發達的貓也不少，原因很多種，例如兒時缺乏跑動、跳躍、攀爬的機會，運動神經未發育完全，自然就不太靈活，跳躍容易失敗。而且現在貓大多養在室內，有時會過胖，體重太重也會影響到跳躍。

除了養成時期的原因，若貓的腰部和腿部有疾病，會讓跳躍變得困難，使得牠對此興致缺缺，惡性循環下也會讓這個動作容易失敗。家貓老是跳不好可能跟傷病有關，若飼主真的很在意可帶去動物醫院檢查。

若要讓貓運動神經發達、擅長跳躍，獸醫給出幾個建議，包括從小讓牠和同類一起玩耍練習跳躍、營造能讓貓自然跳躍的環境或設施、別讓牠體重過重等等。