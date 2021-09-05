快訊

獨／最早與長榮機師接觸空服員 明檢疫14天滿採陰即出關

加強防疫延後10天開學！ 虎尾科大宣布等過完中秋節9/23開學

四川貓Cafe瀕臨倒閉慘變「地獄」 數十隻貓咪半個月無人管理等死

香港01 / 葉琪
多達二三十隻貓咪在貓Cafe中自生自滅。 圖／香港01
多達二三十隻貓咪在貓Cafe中自生自滅。 圖／香港01

中國四川成都一間瀕臨倒閉的「貓Cafe」被揭發超過半個月無人管理，所飼養的貓咪在內混種生育、屎蠅橫飛，甚至見到有貓屍。接獲舉報的當地動保團體「和貓住」工作人員直指貓咪的情況相當惡劣，「貓咖就像貓天堂，但現在，這裡就像地獄。」但工作人員同時坦言，即使想要救助，但現行法律這些貓咪屬於個人私人財產，故只能透過購買救出貓咪。

和貓住在官方微博上發布現場探訪的影片，強調不是在譴責任何人，亦不要網暴或發布攻擊言論，「只是希望能讓更多人看到，明白敬畏生命的可貴」。據介紹，和貓住是成都的一個貓咪應急救援與領養平台，平日不時接獲電話，拜託去救助掉進水井、通風管的貓咪。在8月18日，和貓住接到當地一個酒吧老闆的電話，對方稱隔壁的貓Cafe已經半個月無人管理，裡面的貓咪混種生育、屎蠅橫飛，其中一隻貓咪已經死去。

酒吧老闆表示，有多達二三十隻貓咪在貓Cafe中自生自滅，「一進去就看到，小貓又死了幾窩，那一窩暹羅（貓）就等死在那。」和貓住其後派人前往探訪涉事貓Cafe，並且在警方的陪同下進入。從影片所見，由於無人打理，和貓住工作人員在貓Cafe門口已能聞到惡臭。貓Cafe內部情況更加可怕，食物變質發黃、糞便堆滿貓砂盆之餘，由於環境極度髒亂，以致大部分貓咪的眼耳口鼻都有患病發炎跡象，而死去的貓咪不足1個月大。工作人員直言，「我只有一個想法，牠們會死的，是真的會死的。」

對於貓Cafe的情況，負責人解釋稱由於家中老人患上不治之症，所以回家後家人希望能留下陪伴，完全不知道貓Cafe發生的事。經過協商，和貓住獲准同意將其中數十隻患病的貓咪先行帶走並給予救治，包括需要直接出錢購買的較年長貓咪，其餘貓咪就由貓Cafe自行留置。工作人員稱，除了3隻病情嚴重的幼貓不幸死亡外，其他貓咪的身體情況都已趨於穩定。和貓住將會待貓咪都恢復健康後，再開放領養。

和貓住指出，在網上公開此事及相關影片，最終目標是推動反對虐待伴侶動物的相關立法，「寵物行業現在是個暴力行業，因為沒有特別明確的法律規範，會導致很多人為了利益加入行業。貓咪被定義為商品，在沒有價值的時候遭遇拋棄。」

延伸閱讀：

四川「共享貓咪」每日僅需9.9元　店主稱生意火爆　網民怒斥缺德

網傳江門禽畜市場販賣盜貓　數百貓隻被關入籠　有貓咪受驚嚇死亡

文章授權轉載自《香港01》

貓咪 動保團體

延伸閱讀

「頭獎毀了我、像活在地獄」 英國10億樂透得主身亡

廉價版特斯拉？上國道「一路玩手遊」 引網諷：地獄自駕專車

又見殘忍地獄式虐貓 呂秋遠氣憤籲立院再修動保法

再度跳票！《魅魔》延至10月發售 新預告片上演女祭司地獄復仇記

相關新聞

毛小孩單獨在家咬家具發洩 專家教排解好方法

台中市動物保護防疫處昨在動物之家后里園區舉辦「幸福毛孩生活課程」及「浪愛有家關懷動物講座」，邀請訓練師Ming及獸醫師林...

博美犬興奮搭車要兜風 一發現被帶來這臉色全垮「面露絕望」

許多毛小孩對於洗澡、看醫生這類事情，都感到非常恐懼。每當狗狗們發現又被飼主帶到這些地方，總會將不安或失望寫在臉上。最近一位日本網友，就分享自家博美犬的爆笑反應。

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

四川貓Cafe瀕臨倒閉慘變「地獄」 數十隻貓咪半個月無人管理等死

中國四川成都一間瀕臨倒閉的「貓Cafe」被揭發超過半個月無人管理，所飼養的貓咪在內混種生育、屎蠅橫飛，甚至見到有貓屍。接獲舉報的當地動保團體「和貓住」工作人員直指貓咪的情況相當惡劣，「貓咖就像貓天堂，但現在，這裡就像地獄。」但工作人員同時坦言，即使想要救助，但現行法律這些貓咪屬於個人私人財產，故只能透過購買救出貓咪。

北市動物園馬來貘寶寶 命名「貘花豆」

台北市立動物園新誕生的馬來貘寶寶，超萌模樣吸引不少粉絲，命名票選活動也相當踴躍。動物園昨天公布結果，第一名是插話家Che...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。