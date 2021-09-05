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博美犬興奮搭車要兜風 一發現被帶來這臉色全垮「面露絕望」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友的博美犬一發現自己被帶到了寵物沙龍，瞬間露出絕望的神情。圖擷取自twitter
日本網友的博美犬一發現自己被帶到了寵物沙龍，瞬間露出絕望的神情。圖擷取自twitter

許多毛小孩對於洗澡、看醫生這類事情，都感到非常恐懼。每當狗狗們發現又被飼主帶到這些地方，總會將不安或失望寫在臉上。最近一位日本網友，就分享自家博美犬的爆笑反應。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「snow_white_999」最近分享一張照片，談到他家的博美犬「Pomeo」很喜歡坐車，每當網友帶他去兜風時，都會感到相當地興奮，喜悅的神情藏都藏不住。

然而，這回snow_white_999的目的地，卻是一家寵物沙龍。不喜歡寵物沙龍的Pomeo一發現到這件事，表情馬上全垮了下來，而且還不停地吼叫，似乎在表達抗議似的。而這張捕捉到Pomeo絕望表情的照片，吸引了許多網友的回應。

其他網友紛紛表示「彷彿像畫出來般的絕望臉」、「被嚇到程度的可愛」、「好像在吶喊『啊啊啊啊啊』」、「太可愛了吧」、「好像天竺鼠車車」、「整個呆掉了」、「腦袋一片空白」、「居然敢騙狗狗。汪」、「登登，愛犬的好感度下降了50」、「感覺因此掉毛也不奇怪的臉」、「完全沒有救贖的樣子」、「這種好意不需要啊汪」。

日本 寵物

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