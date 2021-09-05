博美犬興奮搭車要兜風 一發現被帶來這臉色全垮「面露絕望」
許多毛小孩對於洗澡、看醫生這類事情，都感到非常恐懼。每當狗狗們發現又被飼主帶到這些地方，總會將不安或失望寫在臉上。最近一位日本網友，就分享自家博美犬的爆笑反應。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「snow_white_999」最近分享一張照片，談到他家的博美犬「Pomeo」很喜歡坐車，每當網友帶他去兜風時，都會感到相當地興奮，喜悅的神情藏都藏不住。
然而，這回snow_white_999的目的地，卻是一家寵物沙龍。不喜歡寵物沙龍的Pomeo一發現到這件事，表情馬上全垮了下來，而且還不停地吼叫，似乎在表達抗議似的。而這張捕捉到Pomeo絕望表情的照片，吸引了許多網友的回應。
ドライブ大好きだから車の中で大喜びしてたけど、トリミングサロンに到着して絶望してるぽめお pic.twitter.com/unqQvEoi19— 妖(よう) (@snow_white_999) August 29, 2021
其他網友紛紛表示「彷彿像畫出來般的絕望臉」、「被嚇到程度的可愛」、「好像在吶喊『啊啊啊啊啊』」、「太可愛了吧」、「好像天竺鼠車車」、「整個呆掉了」、「腦袋一片空白」、「居然敢騙狗狗。汪」、「登登，愛犬的好感度下降了50」、「感覺因此掉毛也不奇怪的臉」、「完全沒有救贖的樣子」、「這種好意不需要啊汪」。
お散歩行こうね😁ﾆｯ pic.twitter.com/6BlCAVhjkx— 妖(よう) (@snow_white_999) September 1, 2021
今日仕事を休んで釣りに行っていた兄が釣れた魚を届けに来てくれるらしいけど、ぽめおが喜んじゃうのでまだナイショ😁 pic.twitter.com/EWlWOcjn5M— 妖(よう) (@snow_white_999) September 3, 2021
いつ見ても盆提灯で草 pic.twitter.com/XHrxQR0GS0— 妖(よう) (@snow_white_999) August 28, 2021
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