一早起床的驚喜！三花貓每天抓來「活生生的蟬」放主人枕邊

貓咪常常帶一些令人意想不到的東西給飼主，像是襪子、老鼠、昆蟲甚至是蛇，宛如「貓的報恩」。一名日本飼主養了名叫つゆ的三花貓，牠每天都會捕捉活生生的蟬放到飼主枕頭邊，給早上起床的主人一個「驚喜」。

飼主表示，つゆ雖然被養在室內，但蚊蟲經常從紗門或閣樓的縫隙跑進來，就成為牠的獵物。現在是蟬活躍的夏季，つゆ經常在夜裡抓了蟬後放到枕頭旁，主人一早起來就會看到活生生、還在鳴叫的蟬，也只能哭笑不得地將蟬放生了。

有網友問つゆ捕蟬是為了要送禮嗎？飼主猜這件事能讓つゆ感到自豪，將蟬抓來家人會予以感謝，更強化了牠去捕蟬這個行為。

若是夏季過了沒有蟬怎麼辦？飼主說つゆ什麼都抓，包括蟑螂、蜻蜓、各類甲蟲等，只要是跑進家裡會動的東西都逃不過牠的魔掌。

動物專家指出，貓帶禮物給飼主有千奇百怪的理由，包括表達愛意或感激之情、把主人當成不會獵捕的幼貓、渴望得到主人的關愛眼神等等。