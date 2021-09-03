小貓發出「嚇嚇」嘶吼聲架式十足 下巴沾著牛奶瞬間破功了

日本長野縣一間按摩推拿診所收留兩隻流浪幼貓，店長給牠們餵牛奶。小貓喝完發現有人靠近，擺出戒備姿態發出「嚇嚇」的威嚇聲，雖然頗有架式但下巴還沾著殘留的牛奶，讓網友笑翻不僅不可怕反而很可愛。

這間「キュベレイ」診所店長受訪時表示，這兩隻小貓是在附近住宅的院子發現的，觀察了一陣子沒看到母貓，屋主不知該怎麼處理於是聯絡他們。兩隻小貓都是公的，很可能是兄弟。

該影片攝於小貓剛送來的隔天，牠們還不太馴服於人，喝完牛奶後發現有人靠近，立刻轉為警戒模式，發出恫嚇的嘶吼聲，不過還很年幼，加上下巴沾著牛奶，實在不怎麼嚇人。

這間診所已養了7隻貓，擔任中途暫時照顧兩隻幼貓，並為牠們尋到領養人，店長說一開始小貓不親人，但漸漸向人類敞開心房，雖然很捨不得送走小貓，仍很開心為牠們找到值得信賴的新主人。