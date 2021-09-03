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男孩雨中領養貓咪相伴10年對照圖曝光 成長故事惹哭網友

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友10年前撿到一隻小貓領養，如今他與貓咪都已經長大成人。圖擷取自twitter
日本一位網友10年前撿到一隻小貓領養，如今他與貓咪都已經長大成人。圖擷取自twitter

許多飼養主人與浪浪的緣分，常常都是在相遇時，起於一時的惻隱之心，卻意外締造好幾年的共同時光，彼此間創造了無數美好回憶。最近一位日本網友，就分享了他與家中愛貓的十年養育故事。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「pyonta_F」最近分享，表示9月1日是他與家中寵物貓的紀念日。這話要從2011年的9月說起，當時只是個男孩的他，一次在雨中，發現了一隻被遺棄在路旁，全身淋濕的小貓咪

小男孩不忍小貓咪在雨中受苦，於是將他帶回家中飼養。在一家人的溫暖照顧下，轉眼間過了十年。不僅小男孩長大成人，當年畏縮的小貓咪，如今也成為神采奕奕、毛色整齊的漂亮貓咪。

許多網友紛紛回應「好感人」、「恭喜」、「貓咪過得幸福真的太好了」、「真是個好故事」、「溫柔的少年變成溫柔的青年了」、「被救贖了」、「現在的樣子好可愛呢」、「紀念日快樂」、「我哭到不行，這故事太感動了」、「從小就會出手幫忙真的是太棒了」、「從今以後也要一直好好相處喔」。

貓咪 日本 寵物

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