快訊

日本宣布第四度援台AZ！ 盼在地日本人能施打疫苗

上百隻水豚入侵高級住宅區 狂吃草、騷擾寵物讓富豪好崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。圖取自路透社
有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。圖取自路透社

水豚擁有圓滾滾的外表，深受許多民眾喜愛，有些人到動物園特地就是想看水豚。但這些巨大的草食動物卻大舉入侵一處富豪的居住社區，給這些有錢人帶來困擾。

路透社報導，最近有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區，這個Nordelta社區位處溼地，有大量生物棲息。當地有4萬人口，野生水豚高達400隻，水豚是世界上最大的囓齒類，屬於草食和半水棲動物。

水豚跑到居民家的院子裡吃草。圖取自路透社
水豚跑到居民家的院子裡吃草。圖取自路透社

水豚大量出沒嚴重影響居民的生活。牠們入侵有水塘的花園庭院，對貓狗寵物造成威脅。雖然對人類沒有直接危害，但水豚會吃庭院裡的植物、製造排泄物、擾亂交通等，居民要求政府單位對此採取相關對策。

當地政府的官方發言人表示，野生水豚數量急遽增加，母水豚一年受精兩次，一次最多可以生下七隻。他說很喜歡水豚，希望牠們繼續在這裡生活，但顯然居住空間不夠，所以有必要阻止其數量的增加。

當地動保團體表示，Nordelta的水豚會急遽增加肇因於生態系被破壞。Nordelta社區蓋在南美第二大河巴拉那河的濕地上，當地有住宅、購物中心、人工湖等，土地高度開發導致溼地面積銳減，使得原本的住民水豚流離失所。溼地減少也危及美洲豹、鬃狼等物種，這些是水豚的掠食者，間接導致水豚缺乏天敵而數量增加。

阿根廷 寵物 動物園

延伸閱讀

動保團體批政府包庇 放任高雄淨園農場非法展演動物

毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

有靈性？他請野貓幫忙竟馬上找回走失貓咪 直呼：簡直是奇蹟

北市動物園水豚君生2寶 產後不顧鄰居友情帶著寶寶跑

相關新聞

男孩雨中領養貓咪相伴10年對照圖曝光 成長故事惹哭網友

對許多飼養浪浪的主人而言，當初和寵物相遇到決定領養，很可能只是源於一時的惻隱之心，卻就這麼意外締造好幾年的緣分，彼此間創造了無數美好回憶。最近一位日本網友，就分享了他與家中愛貓的十年養育故事。

有靈性？他請野貓幫忙竟馬上找回走失貓咪 直呼：簡直是奇蹟

常與貓狗相處的人，都會感覺到這些毛小孩喵星人，似乎有些靈性，甚至還可能聽得懂人類在說什麼。最近一位日本網友，就因為找尋自家走失的貓咪的過程，懷疑喵星人士真的聽得懂人話的。

小貓發出「嚇嚇」嘶吼聲架式十足 下巴沾著牛奶瞬間破功了

日本長野縣一間按摩推拿診所收留兩隻流浪幼貓，店長給牠們餵牛奶。小貓喝完發現有人靠近，擺出戒備姿態發出「嚇嚇」的威嚇聲，雖然頗有架式但下巴還沾著殘留的牛奶，讓網友笑翻不僅不可怕還很可愛。

上百隻水豚入侵高級住宅區 狂吃草、騷擾寵物讓富豪好崩潰

水豚擁有圓滾滾的外表，深受許多民眾喜愛，有些人到動物園特地就是想看水豚。但這些巨大的草食動物卻大舉入侵一處富豪的居住社區，給這些有錢人帶來困擾。

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。