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動保團體批政府包庇 放任高雄淨園農場非法展演動物

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄淨園農場飼養7、80隻動物，但因涉及非法展演，被動保團體舉證指控。圖／翻攝自「淨園農場」臉書
高雄淨園農場飼養7、80隻動物，但因涉及非法展演，被動保團體舉證指控。圖／翻攝自「淨園農場」臉書

立委陳椒華今與台灣防止虐待動物協會等團體聯合指控，高雄淨園農場非法展演動物，漠視動物福利，中央及地方政府疑縱容包庇，高雄市農業局表示，動物展演法施行以來，至少會同專家會勘5次且裁罰5萬元在案，但業主未改善，明天將再前往會勘，如仍違法，會加重處分。

位在高雄小港機場旁的高雄淨園農場已營運17年，標榜能喝咖啡，看飛機起降，還可觀賞野生及可愛動物，與鄰近已歇業的「天空之城」， 原本是都會中難得的親去休閒去處。不過包括台灣防止虐待動物協會、台灣動物平權促進會、鳥語獸躍等動保團體今與立委陳椒華聯合召開線上記者會，公布淨園農場違法展演動物事證。指「動物展演管理辦法」上路已2年，地方主管機及業者都「不痛不癢」，放任業者非法展演，動物受虐甚至死傷。

高市農業局動物處副處長段奇漢說，動物展演管理辦法108年公告施行以來，動保處會同專家至少到淨園會勘5次，去年因淨園未24小時給水，飼養管理不當開罰3千，今年8月因持續展演動物，裁罰5萬元在案，動保處已要求業者停止動物展演行為，違者加重處罰，明天仍將要屏科大等學者專家再度會勘，違反規定，就繼續裁罰。

段奇漢說，依法，要展演動物必須符合社教機構、休閒農場、觀光遊樂業資格，才能申請展演核許，淨園既不是農場也不是觀光遊樂業，飼育的動物品項複雜，又未妥善照顧，因此據以開罰。

淨園農場透過臉書表示，過往在動物飼養上有許多不足之處，深感抱歉，但近年有非常積極進行環境的整治，不管是飼料的調配，動物生活區的升級，都有改善， 並聘獸醫專門照顧。未來會在政府與動保協會建議下，減少動物飼養數量，讓牠們有更好的生活品質。

小港機場 陳椒華 屏科大

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