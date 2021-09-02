淨園農場挨批虐待動物 高市要求業者停止展演

高雄小港淨園農場遭動保團體踢爆，園內動物福利惡劣，但地方主管機關及業者卻漠視動物權利。對此，高雄市動保處，已要求業者停止動物展演，並邀專家共同改善動物福利。

立法委員陳椒華下午與台灣防止虐待動物協會、台灣動物平權促進會等動保召開線上記者會，批評高雄市政府長期輔導淨園農場展演合法化，但園內動物福利惡劣，動保團體調查後，地方主管機關與業者漠視動物權利，默許業者承諾跳票。

高雄市動物保護處今天回應，淨園農場未取得動物展演許可，仍違法展演動物，8月16日已依「動物保護法」裁罰新台幣5萬元，並要求業者停止動物展演行為，違者按次處罰。而明天也將邀請專家學者前往會勘，若違規將再處分。

針對淨園農場動物福利，動保處表示，去年5月起就積極輔導業者場內動物飼養照顧，同時邀請專家學者輔導業者改善。迄今，共五度邀請專家學者協助現勘及輔導業者，共有13人次專家學者參與，並提供相關紀錄。

動保處補充，動物展演管理辦法修正公告實施後，動保處即持續盤點稽查高雄市動物展演場所，若場所符合適用動物展演辦法，請業者依法申請並加以輔導。若確認違法，則會依法裁罰5萬至25萬元。動保處呼籲，動物展演需申請許可，並注意飼養福利。

針對淨園農場2隻長臂猿，高雄市農業局表示，是民間團體民國108年反應屏東有違規私人飼養保育類動物情形，不符動物福祉，邀請專家及中央、地方政府共同查核後，經委員認定飼養環境不佳，應限期安置，後由淨園農場協議取得。

農業局說明，淨園農場109年3月10日依「保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法」評估可行後，由淨園農場登記飼養，並由農業局不定期進行飼養稽查，專家學者均認為飼養環境及場域設施符合相關規定，因此，無法沒入動物。