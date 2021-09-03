有靈性？他請野貓幫忙竟馬上找回走失貓咪 直呼：簡直是奇蹟

常與貓狗相處的人，都會感覺到這些毛小孩喵星人，似乎有些靈性，甚至還可能聽得懂人類在說什麼。最近一位日本網友，就因為找尋自家走失的貓咪的過程，懷疑喵星人士真的聽得懂人話的。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「touzainosaito3」最近分享，表示有次家裡貓咪走失了，他找了半天卻怎麼樣也找不到。無計可施之下，他對著附近的野貓說，如果看到一隻叫做「kuro」的黑貓，麻煩過來找他，他會提供吃的喝的表示感謝。

沒想到他這樣拜託後過了不久，一直找不到的kuro真的現身了，讓touzainosaito3又驚又喜。他也實現承諾，提供食物飲水給這些野貓，並且稱呼這次的經歷，簡直是個奇蹟。

網友們也紛紛表示「野貓真的聽得懂！以前跟他們約法三章，到現在來我家玩的野貓都還會遵守」、「我也曾經找不到家裡的貓，結果拜託附近野貓就找回來了」、「我以前貓走失了，也是拜託野貓，結果隔天晚上真的有帶回來」、「野貓之間是不是有情報網呢」、「貓意外真的懂人類語言」、「這方法還真的有效」。