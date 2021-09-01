新北流浪狗逾萬隻 動保處：111年再減1成
新北市動保處今天表示，全市遊蕩犬隻數為1萬1328隻，將持續進行絕育補助等措施，並對會追車咬人問題犬隻「精準收容」，盼111年控制流浪狗的數量再下降10%。
新北市政府動物保護防疫處表示，根據行政院農委會公佈109年全國遊蕩犬隻數量調查結果，全國遊蕩犬隻數量為15萬5869隻，每百人遊蕩犬數為0.66隻，與107年調查結果增加近萬隻，增加率6.45%。
動保處表示，新北市遊蕩犬隻數為1萬1328隻，每百人遊蕩犬數為0.28隻，與107年調查結果減少近千隻，減幅達9.68%。
動保處表示，為控制街頭遊蕩犬數，持續施行絕育補助「TNVR」（捕捉、絕育、疫苗、回置）等，並對會追車咬人問題犬隻予以「精準收容」，並在動物之家加以訓練社會化，以讓街頭遊蕩犬數量逐年減少為目標，預計111年再下降10%。
動保處表示，為杜絕飼主任意棄養犬隻，動保處已在熱區架設移動式監視器，透過錄影方式對於違規棄養動物行為進行蒐證，並就相關事證依動物保護法處分，以強化飼主責任。
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