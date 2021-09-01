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【動物冷知識】歪個頭顏色就不一樣 「鳥界變色龍」快速換色小秘密曝光

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看動物「變色」的冷知識吧！




螞蟻吸食不同顏色，這些顏色也會在螞蟻腹部混合出新的色調唷！




生物螢光是一種生物體發出螢光的機制。與生物發光不同的是：生物熒光是透過來吸收特定波段的光波，然後再發放另一個波段的光波。

常見的生物螢光色彩為綠色、紅色、橙色和藍色。




雄性的安娜蜂鳥在求偶的時候會不斷變換自己的姿勢和角度，用自己最美麗的一面吸引雌鳥。

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