【動物冷知識】歪個頭顏色就不一樣 「鳥界變色龍」快速換色小秘密曝光
哈囉大家好，我是帽帽！
今天我們來看動物「變色」的冷知識吧！
螞蟻吸食不同顏色，這些顏色也會在螞蟻腹部混合出新的色調唷！
These rainbow-colored transparent ants are what they eat [source, read more: https://t.co/L9r7OEtduM] pic.twitter.com/s4RFbYmMDu— Massimo (@Rainmaker1973) July 7, 2021
生物螢光是一種生物體發出螢光的機制。與生物發光不同的是：生物熒光是透過來吸收特定波段的光波，然後再發放另一個波段的光波。
常見的生物螢光色彩為綠色、紅色、橙色和藍色。
雄性的安娜蜂鳥在求偶的時候會不斷變換自己的姿勢和角度，用自己最美麗的一面吸引雌鳥。
Anna's Hummingbird (Calypte anna)🐦🦜🕊️🎵❤️ pic.twitter.com/aBdiXeN5mm— World birds (@worldbirds32) October 17, 2020
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言