台灣保育類動物月曆 《陪你‧野生曆》溫暖上市

秉持互相陪伴的溫度，2022備受期待的年度月曆《陪你·野生曆》，正式在「嘖嘖募資平台」上線。台灣新銳插畫家以保育類中「陸域哺乳類動物」為主角，每月繪製一主題動物，推廣自然保育，也一起守護台灣生態。

由「台灣500石虎探險旅程」的設計團隊用心打造，《陪你·野生曆》邀請4位台灣新銳插畫家，繪製12種台灣保育類野生動物，為大眾創造「認識的契機」，讓了解與喜歡成為踏出野生動物保育的第一步。

自然資源豐富的台灣，仍有野生動物面臨生存危機，《陪你·野生曆》以保育類中「陸域哺乳類動物」為主角，每月繪製一主題動物，讓台灣雲豹、台灣黑熊、穿山甲、麝香貓、水鼩、台灣野山羊、黃喉貂、食蟹獴、台灣狐蝠、台灣水鹿、石虎、歐亞水獺紛紛成為真實兼具藝術的溫馨插畫。

參與《陪你·野生曆》的4位台灣新銳插畫家，各有豐富獨特的經歷，「Yunintsai」溫暖作品散見各式書籍雜誌；「里恩太太」擁有多次獲獎與展覽經驗；「蔡馥榕」擅長超現實畫風並曾出版《紫色飛行》繪本；「劉兒liuer」以童趣風格從事設計與插畫。她們以春、夏、秋、冬為單位，打造屬於台灣的一年四季。

為了推廣自然保育，《陪你·野生曆》與荒野保護協會合作，替贊助者把對自然的愛轉化為實際行動，捐款投入被國際聯盟(IUCN)保育紅皮書列為近危的「四斑細蟌」之台灣棲地守護合作計畫裡，一起守護台灣生態。