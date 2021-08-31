寵物知識+／貓咪平均壽命延長10歲！「老老照護」成潛在隱憂

貓近代成為人鍾愛飼養的寵物之一，隨著醫藥水準進步，就跟人類一樣，貓也愈來愈長壽。然而隨著壽命延長，出現許多以往不曾見的問題。

據日本寵糧協會的全國犬貓飼育實績調查，貓的平均壽命為15.45歲，然而在1990年代，貓的平均壽命僅5.1歲，換言之，貓的壽命比起30年前延長了10年左右。

30年前的貓都得什麼病？

1990年代貓上醫院的原因有以下5個：車禍、和同類打架、口腔炎、感冒、腹瀉。由於現在家貓大多飼養在室內，頭三個原因發生的機率大幅降低；再者施打疫苗日趨普及，貓病毒性鼻氣管炎、貓杯狀病毒引起的感冒也較能防治。

現代的貓都得什麼病？

主要有三大病因：慢性腎臟病、癌症和心臟病。10歲以上的老貓經常罹患以上三種疾病，也有不少飼主會在家自行給寵物餵藥和注射點滴。

日本專家表示，未來貓咪的壽命可望再延長，平均壽命有機會達到20歲以上，若是找到克服慢性腎臟病這種常見致命疾病的解藥，最長有可能讓喵星人活到30歲。

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貓更長壽了…衍生的寵物飼育問題

1.經濟

貓咪的壽命延長，不光是生理健康的問題，也關乎到「錢」。日本調查，若以貓咪平均壽命15歲，一生約要花費200萬日圓（約新台幣50萬元），尤其像是治療癌症費用相當可觀，而這些棘手疾病短期內仍不是這麼容易克服。

2.飼主年齡

即使沒有經濟疑慮，飼主的年齡也是值得關注的議題。飼養貓咪的族群經常是60歲以上的退休族，若貓咪的壽命延長到20～30歲，飼主也已80、90歲了，不管是日常照料或帶去就醫都可能成問題，形成「老老照護」。

動物跟人一樣，都會歷經生老病死，尤其生物不像機械，不是沒電了就會立即全面停止機能，很多時候都要歷經一段為期不短的老化和生病過程，這都是飼主在迎來一個新家人前所必須考慮的層面。