快訊

北市60多歲男性感染源不明 2例新北確診足跡遍及北捷

美國二戰「黑歷史」：把日裔美人關進集中營

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寵物知識+／貓咪平均壽命延長10歲！「老老照護」成潛在隱憂

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著醫藥水準進步，就跟人類一樣，貓也愈來愈長壽。圖片來源：Ingimage
隨著醫藥水準進步，就跟人類一樣，貓也愈來愈長壽。圖片來源：Ingimage

貓近代成為人鍾愛飼養的寵物之一，隨著醫藥水準進步，就跟人類一樣，貓也愈來愈長壽。然而隨著壽命延長，出現許多以往不曾見的問題。

日本寵糧協會的全國犬貓飼育實績調查，貓的平均壽命為15.45歲，然而在1990年代，貓的平均壽命僅5.1歲，換言之，貓的壽命比起30年前延長了10年左右。

30年前的貓都得什麼病？

1990年代貓上醫院的原因有以下5個：車禍、和同類打架、口腔炎、感冒、腹瀉。由於現在家貓大多飼養在室內，頭三個原因發生的機率大幅降低；再者施打疫苗日趨普及，貓病毒性鼻氣管炎、貓杯狀病毒引起的感冒也較能防治。

現代的貓都得什麼病？

主要有三大病因：慢性腎臟病癌症和心臟病。10歲以上的老貓經常罹患以上三種疾病，也有不少飼主會在家自行給寵物餵藥和注射點滴。

日本專家表示，未來貓咪的壽命可望再延長，平均壽命有機會達到20歲以上，若是找到克服慢性腎臟病這種常見致命疾病的解藥，最長有可能讓喵星人活到30歲。

圖片來源：Ingimage
圖片來源：Ingimage

貓更長壽了…衍生的寵物飼育問題

1.經濟

貓咪的壽命延長，不光是生理健康的問題，也關乎到「錢」。日本調查，若以貓咪平均壽命15歲，一生約要花費200萬日圓（約新台幣50萬元），尤其像是治療癌症費用相當可觀，而這些棘手疾病短期內仍不是這麼容易克服。

2.飼主年齡

即使沒有經濟疑慮，飼主的年齡也是值得關注的議題。飼養貓咪的族群經常是60歲以上的退休族，若貓咪的壽命延長到20～30歲，飼主也已80、90歲了，不管是日常照料或帶去就醫都可能成問題，形成「老老照護」。

動物跟人一樣，都會歷經生老病死，尤其生物不像機械，不是沒電了就會立即全面停止機能，很多時候都要歷經一段為期不短的老化和生病過程，這都是飼主在迎來一個新家人前所必須考慮的層面。

貓咪 寵物 日本 癌症 腎臟病

延伸閱讀

8/8是國際貓咪日 2021最強人氣品種貓是哪位？

媽媽拯救路倒中暑小貓 善心大媽豪爽掏一萬元贊助

年薪多少才能養貓？網友：先存一筆10萬元預備金

日本東大研究貓腎臟病藥物 1個月捐款逾4500萬

相關新聞

不捨！ 無米樂最後一頭牛疑誤食農藥走了

疑誤食農藥，台南後壁菁寮無米樂社區最後一頭水牛「牛牛」今早傳出死亡憾事，「牛牛」的主人紀錄片「無米樂」主角之一的文林伯（黃文林），下午已...

「要下水囉」柴犬超緊張兩腳狂划空氣 碰水後才發現糗了

夏天天氣熱，有些毛小孩一看到水就忍不住，想衝進去泡個清涼。不過也有的狗狗不喜歡水，在下水前，總是會緊張兮兮的。最近日本網友，就分享一隻似乎很擔心下水，結果做出可愛動作的柴柴。

柴柴影分身！7隻毛孩緊盯主人如複製貼上 咦？原來有8隻

毛小孩的萌樣真的惹人疼愛！一名女子表示自己為工作趕工，身邊的8隻柴犬都在緊盯她，彷彿在說「為什麼還不開飯」，模樣雖然可愛，但也讓她笑說鬼月時別這樣子好嗎，讓網友大讚超可愛。

寵物知識+／貓咪平均壽命延長10歲！「老老照護」成潛在隱憂

貓近代成為人鍾愛飼養的寵物之一，隨著醫藥水準進步，就跟人類一樣，貓也愈來愈長壽。然而隨著壽命延長，出現許多以往不曾見的問題。

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。