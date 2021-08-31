快訊

末代指考錄取率近98％創歷史新高 700人落榜近10年最少

傳百萬AZ疫苗下午從泰國運抵台灣 指揮中心給答案

影／公園散步貓爬上去盪鞦韆 老爺爺1個舉動暖爆790萬人

香港01 / 撰文：卡洛兒
1名白髮老翁帶貓咪到公園散步，主子被鞦韆吸引而駐足不走，甚至爬上去幫奴才幫忙「推高高」，場面非常可愛。（TikTok「Said_xxl」影片截圖）
1名白髮老翁帶貓咪到公園散步，主子被鞦韆吸引而駐足不走，甚至爬上去幫奴才幫忙「推高高」，場面非常可愛。（TikTok「Said_xxl」影片截圖）

盪鞦韆不只是小孩專利，原來連毛孩都喜歡「飛高高」！俄羅斯1段有趣短片在網上熱傳，1名白髮老爺爺帶貓咪到公園散步，主子被鞦韆吸引而駐足不走，甚至爬上去待奴才幫忙「推高高」，場面非常可愛，至今超過790萬次點擊觀看。

TikTok帳戶「Said_xxl」早前分享短片，並寫道「莫斯科生活日常」，只見1名戴墨鏡的白髮老爺爺牽着1隻貓咪在公園散步，貓咪突然停在鞦韆前，並好奇地爬上鞦韆，老翁見狀就幫忙「推高高」，貓咪四肢抓緊鞦韆橫板，就像小孩子一樣愈盪愈高，尾巴亦隨着節奏左右搖擺。

@said_xxl

Обычные будни в Москве 😂

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod

影片分享至今已累積超過790萬人次觀看，不少網民都笑說此情景就像阿公帶孫兒到公園玩耍，「第一次知道貓也會玩鞦韆」，而且老翁幫主子推鞦韆的畫面實在太有愛了。

延伸閱讀：

世界5大奇特瀑布　呢個水流反地心吸力向天飛有得解！｜世界之最

世上最貴的10種貓　有一品種外表可愛卻來自基因缺憾｜世界之最

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

父子騎機車環島4天 兒背白板「暑假最後一項作業」

喵星人擠成「> <」臉仍照睡不誤 網友笑：表情很漫畫

講對才能去網咖 媽出「5+8多少？」考倒姐弟 答案要逼瘋人

外送妹取餐驚見「有6個店名」網看照片秒懂：台北一堆這種

相關新聞

柴柴影分身！7隻毛孩緊盯主人如複製貼上 咦？原來有8隻

毛小孩的萌樣真的惹人疼愛！一名女子表示自己為工作趕工，身邊的8隻柴犬都在緊盯她，彷彿在說「為什麼還不開飯」，模樣雖然可愛，但也讓她笑說鬼月時別這樣子好嗎，讓網友大讚超可愛。

17歲生日趴 團團腹痛 圓仔代打

台北市立動物園的大貓熊「團團」、「圓圓」17歲了。動物園昨天舉辦生日慶祝活動，不過保育員觀察團團前天疑似有腹痛徵兆，臨時...

影／公園散步貓爬上去盪鞦韆 老爺爺1個舉動暖爆790萬人

盪鞦韆不只是小孩專利，原來連毛孩都喜歡「飛高高」！俄羅斯1段有趣短片在網上熱傳，1名白髮老爺爺帶貓咪到公園散步，主子被鞦韆吸引而駐足不走，甚至爬上去待奴才幫忙「推高高」，場面非常可愛，至今超過790萬次點擊觀看。

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。