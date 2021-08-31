「要下水囉」柴犬超緊張兩腳狂划空氣 碰水後才發現糗了

夏天天氣熱，有些毛小孩一看到水就忍不住，想衝進去泡個清涼。不過也有的狗狗不喜歡水，在下水前，總是會緊張兮兮的。最近日本網友，就分享一隻似乎很擔心下水，結果做出可愛動作的柴柴。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「kinaco0825」最近分享一段影片，片中飼主抱著一隻柴犬，一邊說「要下水囉」一邊把他放下到水池中。然而柴柴還沒進水，前肢就已經在不停地滑動，彷彿在空氣中游泳一樣，顯得相當緊張。

到了後來，柴柴總算下水了，這才發現池子裡的水深很淺，要站在水中綽綽有餘，完全不需要滑動四肢游泳。而柴柴吐吐舌頭，安心地笑了起來，而笑容之中，好像又帶著那麼一點尷尬的神情。

許多網友紛紛表示「果然很怕水呢」、「居然是在下水前游泳」、「好像很害怕的樣子，不過一下水就舒服了」、「太可愛了」、「放心的樣子好可愛」、「戲劇般的可愛」、「『啊咧？可以站著嘛』的感覺」、「不行不行不行不行……啊沒事」、「柴柴真的不太喜歡水，不知道是不是祖先的基因」。