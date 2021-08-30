遭時速130公里汽車正面撞擊！這隻狗狗居然沒大礙

被高速行駛的汽車正面撞上，任何動物都難逃一死，卻有隻狗即使遇到這樣的狀況，竟然能輕傷逃過一劫，令人嘖嘖稱奇。

外媒報導，義大利有隻狗闖入高速公路，被一輛汽車以時速130公里的速度撞上。感覺撞上異物的駕駛立刻下車查看，發現狗狗卡在車牌下的格柵裡。原以為狗狗必死無疑，沒想到牠竟然還活著。

駕駛趕緊打電話給動物醫院，叫來救護車將狗狗送醫急救。令人意外的是，這隻大難不死的狗狗除了前腳有多處骨折以外，沒有受到任何致命的傷害；做了腦部、神經、脊椎等進一步檢查，也並未發現損傷。

逐漸恢復健康的Paraflu。圖取自臉書

這隻大難不死的狗狗被取名為Paraflu，救助牠的動物醫院獸醫Jimmy Dotti將事件PO上臉書。目前Paraflu正在逐漸康復中，等完全恢復健康後將開放認養。

網友直呼真是奇蹟：「遇到這種是也能生還，太驚人了」、「真是隻幸運的狗，這樣的好運也能帶給新的主人吧」、「大難不死必有後福」。