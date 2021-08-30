喵星人擠成「> <」臉仍照睡不誤 網友笑：表情很漫畫
動物們的睡姿，常常和人類的習慣很不一樣。有時他們睡覺的樣子，不禁會讓人懷疑這樣的姿勢，居然也能夠睡得著。最近日本網友，就分享了一張自家貓咪逗趣睡樣的照片，引起許多回應。
根據日本媒體「grape」報導，日本網友「29nekocafe」最近分享一張自家貓咪睡覺的照片。畫面中，貓咪把自己的臉，夾在身體與絨毛皮的支柱之間，表情明顯皺成一團。但這隻喵星人毫不在意，照樣睡得又香又甜。
今日もありがとうございました✨— 猫カフェ福ねこ@福井 (@29nekocafe) August 28, 2021
あまりにも…あまりにもギュッとしていて見つけたとき爆笑してしまいました😂
#福ねこ
#猫カフェ福ねこ
#ミケちゃん pic.twitter.com/WbK3qfEudt
29nekocafe是一位在日本福井市經營「貓咪咖啡廳」的店主，平常店內有多達22隻貓，平常他就會拍下這些貓咪可愛的模樣在網路上分享，並且感謝有了這些貓咪，讓他的生活增添更多色彩。這次貓咪特別的睡姿，也讓他爆笑出來。
網友們紛紛表示「不好意思但我笑個不停」、「太可愛了吧」、「讓我大笑出來了」、「最讚的表情呢」、「眼睛變成(＞＜)的樣子」、「睡得很沈耶」、「漫畫裡『這樣不行啊』的臉」、「這貓咪本人都不會痛嗎」、「脖子這樣沒問題嗎」、「有點擔心這孩子的臉形不過先爆笑了」。
今日ものんびり営業中✨— 猫カフェ福ねこ@福井 (@29nekocafe) August 30, 2021
最近恒例のフクくんのごめん寝🐈
見つけると店内のお客様たちとの撮影会が始まります📸
#福ねこ
#猫カフェ福ねこ
#フクくん
#ごめん寝
#土下座寝 pic.twitter.com/GccolWHQEI
こんな感じで、顔の皮膚が普通の子よりめちゃくちゃ柔らかくて伸びるので、あのギュッとした顔になるみたいです😆— 猫カフェ福ねこ@福井 (@29nekocafe) August 29, 2021
#福ねこ
#猫カフェ福ねこ
#ミケちゃん pic.twitter.com/reqSencGZX
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言