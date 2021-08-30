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喵星人擠成「> <」臉仍照睡不誤 網友笑：表情很漫畫

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位貓咪咖啡廳的老闆，發現自己愛貓把臉擠成一團依然呼呼大睡。圖擷取自twitter
日本一位貓咪咖啡廳的老闆，發現自己愛貓把臉擠成一團依然呼呼大睡。圖擷取自twitter

動物們的睡姿，常常和人類的習慣很不一樣。有時他們睡覺的樣子，不禁會讓人懷疑這樣的姿勢，居然也能夠睡得著。最近日本網友，就分享了一張自家貓咪逗趣睡樣的照片，引起許多回應。

根據日本媒體「grape」報導，日本網友「29nekocafe」最近分享一張自家貓咪睡覺的照片。畫面中，貓咪把自己的臉，夾在身體與絨毛皮的支柱之間，表情明顯皺成一團。但這隻喵星人毫不在意，照樣睡得又香又甜。

29nekocafe是一位在日本福井市經營「貓咪咖啡廳」的店主，平常店內有多達22隻貓，平常他就會拍下這些貓咪可愛的模樣在網路上分享，並且感謝有了這些貓咪，讓他的生活增添更多色彩。這次貓咪特別的睡姿，也讓他爆笑出來。

網友們紛紛表示「不好意思但我笑個不停」、「太可愛了吧」、「讓我大笑出來了」、「最讚的表情呢」、「眼睛變成(＞＜)的樣子」、「睡得很沈耶」、「漫畫裡『這樣不行啊』的臉」、「這貓咪本人都不會痛嗎」、「脖子這樣沒問題嗎」、「有點擔心這孩子的臉形不過先爆笑了」。

日本 貓咪

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