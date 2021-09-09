有獎徵文《寵物健康我守護》榜單公布囉！來看優勝獎落誰家

《聯合新聞網》攜手《讀創故事》、《聯合數位文創貓美術館》和《法國皇家寵物食品》所舉辦「寵物健康我守護」有獎徵文已圓滿落幕。本次活動向讀者募集有關寵物健康、食品保健、醫療照護等故事或經驗分享，收到上百封的稿件，迴響熱烈。

統計本次來稿，主題以貓狗為大宗，佔了整體的87.3％，兩者數量不分軒輊，狗佔44.3％、貓43%。狗狗品種方面，有一半的人飼養米克斯（混種），其他熱門犬種包括黑貴賓／紅貴賓、瑪爾濟斯、柴犬等；而貓以米克斯為主，品種貓相對少見。

《寵物健康我守護》來稿寵物類別統計。

除了貓狗，也有鼠（天竺鼠最多）、兔、鳥、龜等特寵，比例約13％。來稿主題五花八門，有描述寵物的特定疾病、帶牠們就醫的過程、平常如何飲食保健康、陪伴毛孩走到生命終點等，也有講述寵物如何豐富滋養長輩孤寂生活這類的互動故事。

本次活動共選出1篇首獎、4篇優勝作和15篇佳作，將陸續於聯合新聞網刊出，作品也將集結成冊上架於閱讀頻道的「讀創故事／原創頻道」。未來聯合新聞網預計推出更多寵物健康保健相關的文章和活動，懇請讀者多多支持。

本次獲選作品：

（9/10起於聯合新聞網陸續刊出，敬請期待）

★優勝作： ☆首獎： Luna媽咪／小小的洗牙，竟帶走了8歲的妳 ☆二獎（按作者名筆劃排序）： 小黃／等 牛牛姐／20歲小喜咪的告別之旅 艾佑儒／噹噹的風鈴 漸漸／還想再聽你呼嚕的聲音

‧首獎將獲得稿酬6,000元（含稅），二獎分別獲得稿酬2,000元（含稅）。以上得獎者可獲稿酬以及「貓美術館1000片拼圖-貓娜麗莎款」乙份。

★佳作： 陳荺云／展現強韌生命力對抗病魔的兔奶奶 May／我家科基的保健之道 舞川／愛在皮膚癢癢時 謝曉菁／歡迎來到我身邊，來到我的秘密花園 蔡語彤／與妳的初次看診 嚴禎／領養貓咪，健康照護我知道 林呂／親如鴻毛 熱血宅叫獸TY／百歲柴嬤的長壽秘訣 楊慧婷／與超級過敏狗共舞 蔡育琳／母貓也有尿結石？阿咪教會我的事 李昀芳／家裡黃金鼠蒸蛋的過敏就醫保健旅程 羅婷／喝水大戰 VS. 貓皇 陳逵禎／我家橘貓元元的保健成長之道 田昀心／炯炯有神 豬隊友／大型高齡犬的照護

‧佳作創作者可獲「udn超值禮包」乙份（內含精選犬貓寵糧1份、精緻書籤1個、精美文件夾1個、實用帆布袋1個。）

以上精選犬貓寵糧贈品（泌尿保健飼料-貓、皮膚保健飼料-犬）由法國皇家寵物食品贊助，法國皇家致力於提供量身訂製的營養配方，以專業結合嚴謹的生產品質，提供毛孩最安心且合適的多樣化營養方案。

主辦單位／聯合新聞網、讀創故事

協辦單位／法國皇家寵物食品、貓美術館