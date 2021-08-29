馬來貘寶寶命名大賽競爭激烈！「貘花豆」、「視網貘」超夯 31日正式投票

來自捷克的馬來貘「貘克」與北市動物園「貘莉」交配產下1女，動物園為此舉行徵名活動。目前呼聲最高的命名為「貘花豆」與「視網貘」及「貘衣姬豆」，31日將開始正式投票。

台北市立動物園在2018年從捷克布拉格動物園引進雄性馬來貘「貘克」後，「貘克」先在去年9月13日與園內的「貘芳」產下雄性寶寶「貘豆」，今年8月10日再與「貘芳」的姊姊「貘莉」產下1隻雌性寶寶。

動物園為此舉辦「#貘法少女待命名」徵名活動，引發熱烈迴響。根據動物園統計，目前由插畫家Cherng提名的「貘花豆」、網紅視網膜提名的「視網貘」各以13萬個讚數並列第一，藝人柯佳嬿提名的「貘衣姬豆」以8.8萬個讚數緊追在後。

此外，台北市長柯文哲提名的「貘寧扣」、台北101的「貘天樓」、誠品人eslite member的「佛蒂貘」、博客來的「不可捉貘」、公視台語台的「貘菜」、藥師林士峰的「貘德娜」、氣象達人彭啟明的「貘轟胎」、司法院的「緘貘權」等皆為熱門選項。

動物園提醒，徵名活動初選將在今晚11時59分截止，並在31日開始進行正式投票，請民眾密切注意「Taipei Zoo 臺北市立動物園」臉書（Facebook）粉絲專頁貼文。