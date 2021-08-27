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北市動物園再添寶寶 小貓熊美可育幼駕輕就熟

中央社 / 台北27日電

北市動物園表示，溫帶動物區的小貓熊「美可」7月6日產下一子，育兒經驗豐富的「美可」駕輕就熟，而攝影機還拍到生產時的影像，十分珍貴。

台北市立動物園笑稱，暑假期間動物園「就像一座大型托兒所」，迎接許多動物新生寶寶。小貓熊媽媽「美可」7月6日順利產下一子，一個多月大的寶寶，正努力適應環境、探索新生活。

動物園表示，架設在巢箱內的攝影機，幸運紀錄到「美可」生產時的珍貴影像，這種可遇不可求的畫面非常難得。

「美可」身為育兒經驗豐富的媽媽，不論是餵奶、還是打理寶寶的日常生活都駕輕就熟。小貓熊寶寶目前大部分時間都在巢箱內活動，有時黏著媽媽、有時自顧自地「吃手手」和玩玩腳趾頭，或是趁媽媽外出時練習翻滾爬行，模樣討喜又可愛。

趁著「美可」外出採食，保育員利用此空檔替小貓熊寶寶秤量體重，但為了避免小寶寶身上沾染人類氣息，導致「美可」不願哺育，開始作業前必須先將雙手沾滿巢箱內巢材氣味後，才能伸手觸碰小貓熊寶寶，目前寶寶的體重已達到896公克。

貓熊 動物園

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