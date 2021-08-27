保育類領角鴞被撞暈 路人憂遭野狗咬死趕緊送派出所

桃園市龜山區昨出現1隻保育類猛禽領角鴞，有民眾見牠遭車撞呆坐路邊，擔心遭野狗叼走喪命就裝箱送到派出所，員警打開見牠一雙圓滾滾大眼直呼超可愛，經聯繫桃園鳥會帶回檢查，發現這隻領角鴞已是成鳥，初步視健康狀況無大礙，並轉交台灣猛禽研究會觀察。

龜山分局大林派出所表示，昨天下午6點多張姓民眾在龜山區中興路90巷市民農場散步時，發現地上有隻灰黑色相間鳥類，靠近一看才發現是保育類貓頭鷹領角鴞，但因牠不為所動，民眾擔心恐遭附近野狗叼走喪命，準備紙箱、毛巾送交警方協助處理。

員警一開箱見到雙眼圓滾滾的貓頭鷹，忍不住直呼「超萌！」一度還想收編飼養，但確認屬於野生動物保育法中規範的保育類動物，不得任意飼養或繁殖，經通知1999轉交動保處帶回桃園市野鳥學會健檢、安置。

桃園市野鳥學會吳姓獸醫師指出，這隻領角鴞為成鳥，昨天民眾目擊牠遭車撞，經初步檢查身體狀況沒有大礙，精神狀態也正常，但為求謹慎仍轉送台灣猛禽研究會做專業判斷評估。

吳醫師指出，領角鴞繁殖季大約落在上半前，目前已經接近尾聲，由於領角鴞是屬於比較能適應城市環境的猛禽，桃園如中壢、平鎮等地有公園、綠地處偶而都能發現，而像是龜山、大溪淺山區也常現蹤，若發現幼鳥不需貿然撿拾，可協助放到樹枝由親鳥帶回。