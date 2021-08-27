快訊

雲林幼兒園老師載3國中生失控翻車 2傷2人摔車當場亡

直播／26.5萬AZ疫苗今抵台 指揮中心下午2時說明

累了？無尾熊不爬樹坐地上「一臉呆滯」 網友笑：跟我下班一樣

聯合新聞網 / 綜合報導
日本動物園拍下無尾熊頹坐在地上，神情彷彿下班的疲累模樣。圖擷取自twitter
日本動物園拍下無尾熊頹坐在地上，神情彷彿下班的疲累模樣。圖擷取自twitter

一般說到無尾熊，都會想到他們抱在樹上的樣子，鮮少有看過離開樹的印象。不過最近日本動物園，就曝光了一張無尾熊沒抱著樹，反而是坐在地上的樣子，結果引起許多網友的迴響。

根據日本媒體「Lmaga.jp」報導，位於兵庫縣淡路地區的觀光農場「英格蘭之丘」，最近在官方twitter上，分享一張園內無尾熊呆坐在地上的照片。由於這隻無尾熊看起來神情渙散，露出十分疲憊的樣子，因此園方也打趣地，在圖片中配上「啊啊虛幻的連假」的文字說明。

園方說明，無尾熊認為地面有許多危險，所以平常才會一直攀在樹上，像圖中這樣自己到地面休息，算是非常稀奇的光景。不過這也是因為他在園中被飼育已久，對周遭環境已經放心之下，才會有這種舉動。

網友們則表示「根本是下班搭電車時的我」、「虛脫感都跑出來了」、「連假結束的虛無表情」、「原來無尾熊也會坐下」、「大叔嗎」、「好像裡頭裝了個人似的」、「絕望感十足」、「滿可愛的，完全展現出我的心情」、「和人類一樣的休息姿勢」、「無尾熊的世界也不容易啊」。

無尾熊 日本 動物園

延伸閱讀

女與動物園黑猩猩「彼此相愛」4年 泣訴園方阻擋會情郎

影／寵物睡覺他來亂 豆苗搔癢松鼠反應讓網友爆笑：本能反射

鸚鵡逃家2天 歸來滿口「地鐵廣播」暴露行蹤

影／決非合成！喵星人會唱歌 跟著飼主一起哼出完美旋律

相關新聞

安樂死獸醫師發聲「親手終結154條生命」 網友看了原因嘆：真的謝謝你們

海巡署於本月20日查獲154隻走私貓，市價高達千萬，但由於未經檢疫來源不明，可能帶有傳染病的風險，依現行法令必須「人道銷毀」。近日有一名獸醫師在臉書發聲，娓娓道出「親手終結了154條生命」的根本原因，讓不少網友感嘆辛苦了。

山羌陸續闖入基隆人地盤 動保所治療後野放

基隆市接連兩天都有山羌闖入「人類地盤」，警方昨天在暖暖區碇內抽水站附近，把一隻闖入車陣的山羌「逮」回派出所。基隆市動物保...

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

好珍貴！小貓熊生產畫面曝光 北市動物園再添新生命

暑假期間，台北市立動物園又再添新生命，溫帶動物區的小貓熊家族有新成員，小貓熊媽媽「美可」於7月6日順利產下一子，出生屆滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。