累了？無尾熊不爬樹坐地上「一臉呆滯」 網友笑：跟我下班一樣
一般說到無尾熊，都會想到他們抱在樹上的樣子，鮮少有看過離開樹的印象。不過最近日本動物園，就曝光了一張無尾熊沒抱著樹，反而是坐在地上的樣子，結果引起許多網友的迴響。
根據日本媒體「Lmaga.jp」報導，位於兵庫縣淡路地區的觀光農場「英格蘭之丘」，最近在官方twitter上，分享一張園內無尾熊呆坐在地上的照片。由於這隻無尾熊看起來神情渙散，露出十分疲憊的樣子，因此園方也打趣地，在圖片中配上「啊啊虛幻的連假」的文字說明。
あぁ儚き連休よ。@(・●・)@ pic.twitter.com/tLkiyc6Lhg— イングランドの丘 動物スタッフ【公式】 (@englandhill_zoo) August 16, 2021
園方說明，無尾熊認為地面有許多危險，所以平常才會一直攀在樹上，像圖中這樣自己到地面休息，算是非常稀奇的光景。不過這也是因為他在園中被飼育已久，對周遭環境已經放心之下，才會有這種舉動。
網友們則表示「根本是下班搭電車時的我」、「虛脫感都跑出來了」、「連假結束的虛無表情」、「原來無尾熊也會坐下」、「大叔嗎」、「好像裡頭裝了個人似的」、「絕望感十足」、「滿可愛的，完全展現出我的心情」、「和人類一樣的休息姿勢」、「無尾熊的世界也不容易啊」。
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