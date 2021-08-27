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安樂死獸醫師發聲「親手終結154條生命」 網友看了原因嘆：真的謝謝你們

聯合新聞網 / 綜合報導
154隻走私品種貓遭撲殺。記者林保光／翻攝
154隻走私品種貓遭撲殺。記者林保光／翻攝

海巡署於本月20日查獲154隻走私貓，市價高達千萬，但由於未經檢疫來源不明，可能帶有傳染病的風險，依現行法令必須「人道銷毀」。近日有一名獸醫師在臉書發聲，娓娓道出「親手終結了154條生命」的根本原因，讓不少網友感嘆辛苦了。

這名獸醫師表示「我愛貓貓，曾經我也想我們的政策是不是太冷酷」，最後仍選擇在痛苦中親手安樂死154條生命，為的是保護更多毛小孩以及人類的生命。並舉出民國102年爆發鼬獾狂犬病時，全台灣獸醫師忙著幫毛小孩打預防針，希望大家想想「為什麼走在台灣街頭，不用害怕哪隻毛小孩會出來咬你」。

此外也因為堅守邊境防線，相關防疫作為獲得國際認可，到美加、歐盟各國不用申請輸入許可，也不用再被隔離。不過代價卻是「要被民眾用冷血、不理性的方式批評」，無奈表示大家真的能體會自己現在的幸福是從何而來？

該篇貼文已有800多次分享，湧入上百名網友加油打氣，「真的很謝謝你們」、「發生這種事你們一定也很難過」、「做錯事的是不當繁殖的人和走私的人」、「我們的幸福是您們負重前行」。

即便眾多貓奴湧進知名愛貓人陳其邁、蔡英文臉書求情「饒命」，查獲的154隻走私貓仍於隔日火速全數安樂死。而當天適逢「國際流浪動物日」，動保人士也表示政府作為相當諷刺，「人類欠動物的真的太多了」。

走私 狂犬病 獸醫 安樂死

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