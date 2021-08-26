命名馬來貘寶寶…插畫家Cherng激戰視網膜 北市動物園回1字網友笑翻

台北市立動物園的馬來貘「貘莉」10日產下女寶寶，「貘豆」升級變哥哥，官方粉絲團24日發起「貘法少女」命名活動，邀網友一同取名，但先前「過度積極關心」馬來貘命名的插畫家Cherng，卻被規定提名門檻須要超過2萬讚才能加入票選，讓他笑稱「兩萬也太小看我ㄌ（了）吧」，沒想到在臉書25日貼出取名文，不到1小時就達標，至今超過8.7萬人按讚。

插畫家Cherng為新馬來貘女寶寶命名為「貘花豆」。（翻攝自Cherng臉書）

擁有馬來貘乾爹身份（動物保姆）的插畫家Cherng，25日發表取名文，笑稱這次「貘法少女」命名活動真是四面楚歌，「除了加高我的門檻，還有其他強勁的競爭者，誰都別想！」要用「貘花豆」參加決選，提到上次（2020年）決選時就擬定，若「貘豆」有妹妹就要用貘花豆來命名。

他認為，「花」字本身可愛，「豆」又能相承哥哥「貘豆」的名字，「花豆」又像像剛出生有斑紋的小貘，並提到「貘花豆」念起來就像台語的「無法度」，「希望她長大可以成為一個很會拒絕的貘，因為懂得拒絕別人的人，好像都會比較快樂。」貼文不到1小時已達標2萬讚，截稿（26日中午）至今已逾8.8萬人按讚，引來北市動物園粉絲團回文「怕」字，讓不少網友笑翻，直呼「下一隻，乾爹門檻看來要5萬或10萬（讚）了。」

台北市立動物園舉辦「貘法少女」命名活動，邀網友一同取名。（翻攝自台北市立動物園臉書）

事實上加入這場命名活動的還有網紅「視網膜Retina」陳子見，25日也在臉書Po文表示，要將女寶寶取名為「視網貘」，認為「視網膜是靈魂之窗最重要的角色，期望視網貘能讓大家看見臺北、看見臺灣。」至今已超過9.5萬人按讚，呼聲似乎略勝一籌，讓他認真直呼「迴響好大，一定要打敗Cherng。」

「視網膜Retina」陳子見為馬來貘女寶寶取名為「視網貘」。（翻攝自視網膜Retina臉書）

回到去（2020）年，馬來貘「貘芳」在9月13日生出可愛的寶寶，當時Cherng就相當關注不已，還特地私訊詢問命名活動，得到的回應「集滿1萬人按讚連署，本園破例將您的提名納入命名選項之一。」讓他認真為寶寶想出「貘豆」名字，與當時保育員提出的「芳便」PK，最終「貘豆」以6萬2000票勝出。這次他的按讚門檻數升級至2萬讚，仍然輕鬆達標。

「貘法少女」命名活動最後截止日為8月29日23時59分，屆時會以按讚數前3名進行最後的決賽，網友都在期待他與視網膜到底誰能勝出。