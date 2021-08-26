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跟鯨魚游泳！體感業者打造互動牆 屏東海生館超好拍

聯合報 / 記者林巧璉潘欣中／連線即時報導
「璀璨之海」規畫有螢河燦燦、與鯨共舞、璀璨新生等3大主題，展出至10月11日止。圖／高雄市經發局提供
「璀璨之海」規畫有螢河燦燦、與鯨共舞、璀璨新生等3大主題，展出至10月11日止。圖／高雄市經發局提供

疫情下，許多產業前進腳步不停歇！屏東海生館營運團隊海景公司打造全新亮點「璀璨之海」，將鯨魚、水母、珊瑚礁變成絢麗的「螢河燦燦」插畫牆，與來自高雄體感業者「愛吠的狗」合作，推出「與鯨共舞」AI大型互動裝置，讓遊客能與大型座頭鯨、各式魚兒互動，還能聲控拍照下載，活動持續至10月11日。

高雄市經發局長廖泰翔說，高雄市政府致力扶植體感科技產業發展，2018年起透過前瞻計畫推「高雄市體感科技園區計畫」，率先將體感娛樂稅調降到全國最低1%，吸引數十家國際大廠及新創業者投入資源深耕高雄，創造超過108億元產值及1277個就業機會，愛吠的狗就是其中一名佼佼者。

廖泰翔指出，接續市府將透過「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，聚焦互動娛樂、影音展演兩大領域，結合5G、體感科技及文化產業，在亞灣5G AIoT場域進行實證，持續驅動在地產業數位轉型。

愛吠的狗目前進駐在「KO-IN智高點」，執行長許冠文說，「與鯨共舞」作品結合AI技術、體感科技與投影裝置，打造大型互動投影牆，有超擬真的大型座頭鯨等各式魚種與珊瑚，遊客可透過聲控拍照留下深刻回憶，也兼顧防疫減少接觸，能玩得安心。

「璀璨之海」有不少高可看性內容，包含將鯨魚、水母、珊瑚礁變成絢麗螢光插畫的「螢河燦燦」，還有能讓遊客與大型座頭鯨、魚兒互動的「與鯨共舞」互動牆，還有展示紅喉盔魚、超迷你小丑魚等6種珊瑚礁幼魚的「璀璨新生」區，展期持續至10月11日止。

「與鯨共舞」作品結合AI技術、體感科技與投影裝置讓遊客與魚兒共遊，還能聲控拍照留念。圖／高雄市經發局提供
「與鯨共舞」作品結合AI技術、體感科技與投影裝置讓遊客與魚兒共遊，還能聲控拍照留念。圖／高雄市經發局提供
屏東海生館新亮點「璀璨之海」與愛吠的狗合作推「與鯨共舞」互動裝置，讓遊客體驗與魚兒共遊。圖／高雄市經發局提供
屏東海生館新亮點「璀璨之海」與愛吠的狗合作推「與鯨共舞」互動裝置，讓遊客體驗與魚兒共遊。圖／高雄市經發局提供

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