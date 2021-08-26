聽新聞
test
0:00 / 0:00
跟鯨魚游泳！體感業者打造互動牆 屏東海生館超好拍
疫情下，許多產業前進腳步不停歇！屏東海生館營運團隊海景公司打造全新亮點「璀璨之海」，將鯨魚、水母、珊瑚礁變成絢麗的「螢河燦燦」插畫牆，與來自高雄體感業者「愛吠的狗」合作，推出「與鯨共舞」AI大型互動裝置，讓遊客能與大型座頭鯨、各式魚兒互動，還能聲控拍照下載，活動持續至10月11日。
高雄市經發局長廖泰翔說，高雄市政府致力扶植體感科技產業發展，2018年起透過前瞻計畫推「高雄市體感科技園區計畫」，率先將體感娛樂稅調降到全國最低1%，吸引數十家國際大廠及新創業者投入資源深耕高雄，創造超過108億元產值及1277個就業機會，愛吠的狗就是其中一名佼佼者。
廖泰翔指出，接續市府將透過「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，聚焦互動娛樂、影音展演兩大領域，結合5G、體感科技及文化產業，在亞灣5G AIoT場域進行實證，持續驅動在地產業數位轉型。
愛吠的狗目前進駐在「KO-IN智高點」，執行長許冠文說，「與鯨共舞」作品結合AI技術、體感科技與投影裝置，打造大型互動投影牆，有超擬真的大型座頭鯨等各式魚種與珊瑚，遊客可透過聲控拍照留下深刻回憶，也兼顧防疫減少接觸，能玩得安心。
「璀璨之海」有不少高可看性內容，包含將鯨魚、水母、珊瑚礁變成絢麗螢光插畫的「螢河燦燦」，還有能讓遊客與大型座頭鯨、魚兒互動的「與鯨共舞」互動牆，還有展示紅喉盔魚、超迷你小丑魚等6種珊瑚礁幼魚的「璀璨新生」區，展期持續至10月11日止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言